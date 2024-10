El hipódromo Presidente Remón: un valioso patrimonio de tierra pública en desuso

Charles Lindbergh en Panamá

El 21 de mayo de 1927, Charles A. Lindbergh, un piloto de correo aéreo de Minnesota, capturó la imaginación del mundo cuando se convirtió en la primera persona en volar sin escalas, en solitario, entre Nueva York y París, en su monoplano “Espíritu de San Luis”. Aunque muchos otros habían cruzado el Atlántico por aire antes de esto, nadie lo había hecho directamente entre dos ciudades principales. Después de completar tal hazaña, Lindbergh fue invitado a realizar una gira similar, esta vez a México, América Central, partes de América del Sur y el Caribe. Su parada en el Istmo, proveniente de Costa Rica, era parte de una expedición desde Washington D.C. por toda América Latina, donde fue recibido en Panamá y Colón por más de 90.000 personas con todos los honores de las autoridades panameñas y la Zona del Canal. Lindbergh arribó a territorio panameño el 9 de enero de 1928 en el globo de terreno que hoy ocupa el hipódromo Presidente Remón y la ciudad deportiva Irving Saladino.

Luego del aterrizaje, el presidente Rodolfo Chiari lo nombra hijo meritorio, y la visita estrecha la relación entre Panamá y EE.UU. En este momento había un deseo de convertir a esta localidad en un futuro aeropuerto permanente, publicó The New York Times en 1927. Este diario también agrega en 1928: “un estudio detenido de este caballero [Lindbergh] indica que Panamá será un centro de rutas aéreas comerciales por su excepcional ubicación, clima y tranquilas condiciones atmosféricas, que lo constituyen como un punto singular para el establecimiento de un gran aeropuerto, de donde en días no lejanos cientos de aviones partirán y llegarán como palomas mensajeras, llevando mensajes de buena voluntad y uniendo a los países y pueblos en lazos de entendimiento que son la base del respeto y la consideración mutuos”.