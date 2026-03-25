El IFF Panamá regresa con su 14ª edición: cine, estrenos y talento local

Faltan dos semanas para que eche a andar el evento que sitúa al séptimo arte en la conversación nacional: la décimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF, por sus siglas en inglés). Una cita en la que cada año lo mejor del cine nacional e internacional se da cita en un cónclave que concibe al cine como una herramienta que más allá de visibilizar realidades, lo convierte en un instrumento para el cambio social. Del 9 al 12 de abril, el público tendrá la oportunidad de visionar diversas películas del cine latinoamericano e internacional en una cartelera que tendrá siete cintas panameñas. Si bien algunas de ellas, tuvieron un notable éxito al ser exhibidas previamente en los cines como ‘Caja Rápida’ de Jeico Castro Ferrari y ‘Cabeza de Ratón’ de Martín Proaño Mattoli, el IFF será la plataforma ideal para que otras películas vean la luz por primera vez como ‘Saloma’ de Miguel González, ‘Paraíso Tropical’ de Abner Benaim, ‘En Busca del Indio Conejo’ de Annie Canavaggio y María Santamaría, ‘El Viaje de Kokorddit’ de Elio Cunampio y Guido Bilbao, y ‘Cautiverio’ de Omar Calvo y Sebastián Jiménez. Otro punto a destacar es que el IFF servirá como punto de encuentro para más de 40 invitados internacionales, entre los que se encuentran, el cineasta argentino Manuel Abramovich, la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy y la intérprete colombiana Susana Morales. De igual forma, el festival se constituye como un ente dinámico en los cuatro días de abril en los que se llevará a cabo, ya que desarrollará diversas actividades a lo largo de la ciudad y en estrecho contacto con las comunidades. Las proyecciones de cine así como la arista educativa del festival se desarrollarán en lugares como el Biomuseo, el Museo del Canal Interoceánico, la Ciudad del Saber, y la Ciudad de las Artes, entre otros. Asimismo, se realizarán diversas proyecciones cinematográficas al aire libre en sitios como la Calzada de Amador y en Torrijos Carter (San Miguelito), donde se desarrollarán - en colaboración con la Alcaldía de San Miguelito - clases de apreciación cinematográfica para niños. Todo en una fiesta del cine la cual tendrá como sede de su apertura y clausura al emblemático Teatro Nacional. En cambio, la película de apertura será el documental peruano ‘Runa Simi’, que se adentra en la historia de un indígena peruano que, junto a su hijo, emprende la ambiciosa misión de doblar la película animada de Disney ‘El Rey León’ al quechua. En cambio, el filme de clausura será la película biográfica ‘Milly, la reina del merengue’, que narra la vida y obra de la cantante dominicana Milly Quezada. Asimismo, se suma un nuevo reconocimiento del IFF. Al tradicional ‘Premio del Público’ —un galardón que distingue al filme con mayor repercusión entre la audiencia del festival— se añade el ‘Premio del Jurado al Mejor Documental’.

El cine como agente de cambio

Para la presidenta de la Fundación IFF Panamá Pituka Ortega Heilbron las andanzas del festival del cine durante sus 14 años de trayectoria demuestran que tiene la resiliencia y la fuerza similar a la del dios griego del fuego Prometeo. Un símil con el que quiso ilustrar las andanzas de un festival que en pocos años se convirtió en uno de los referentes cinematográficos de la región. “Han sido 14 años de magia, de alegrías, de retos enormes y algunos sin sabores, pero la vida no es vida si no vivimos sus diferentes matices. Y nada puede reflejar esto mejor que el cine. Por eso decimos que el cine es vida. En el festival cada año vivimos la película de la vida en toda su dimensión humana. Thriller, terror, comedia, drama... Cuando el cine es presentado en su mejor forma y bajo las circunstancias correctas, como lo es verlo en una sala con decenas o cientos de personas a la vez, se convierte en una experiencia verdaderamente transformadora. Lo hemos sentido en carne propia, una y otra vez año tras año. (...) Existe un mito griego que nos habla de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. No como un capricho, sino como un acto de amor y de conducción. La certeza de que ese fuego transformaría al ser humano para siempre. En este caso, nuestro equipo genera un fuego que no quema, sino que alumbra y da calor a todo lo positivo que puede ser un país”, consideró Ortega Heilbron. Por su lado, la directora del festival Karla Quintero comentó sobre dos iniciativas que se llevarán a cabo nuevamente en la decimocuarta edición del IFF como lo son la décima edición de ‘Primera Mirada’, el fondo del IFF para películas en postproducción, y la quinta edición de ‘Su Mirada’, que es un fondo exclusivo para cineastas mujeres de Centroamérica y el Caribe. Unos fondos que se otorgan gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Tomando en cuenta la destacada participación del cine panameño en el Festival de Cine de Málaga (España), Quintero expresó que cada vez hay mayor presencia de los filmes nacionales en los escenarios internacionales. “El Ministerio de Cultura con su Dirección Nacional de Cine, hacen un gran trabajo de impulso. Este año lo vimos presente en Málaga. Ojalá podamos estar presentes en otros festivales”, agregó.

El apoyo del Estado al IFF

En la conferencia de prensa celebrada ayer, el Estado – a través del Ministerio de Cultura (MiCultura) y el Ministerio de Comercio e Industrias – quiso redoblar su compromiso con el IFF. En palabras de la ministra de Cultura Maruja Herrera, el propósito de MiCultura es fortalecer el panorama audiovisual panameño. “El Ministerio de Cultura cumplimos con nuestra misión de fortalecer el ecosistema audiovisual panameño. Este compromiso se ve hoy reflejado en la pantalla. Este año celebramos siete películas panameñas realizadas gracias al Fondo Nacional de Cine. Formarán parte de la la programación del festival, demostrando que cuando existen políticas públicas sostenidas, el talento se perfecciona y el cine nacional se consolida. (...) Sintámonos orgullosos de ser panameños a través del apoyo al talento local para poderlo convertir en un talento internacional y de talla global”, manifestó. Por su lado, la ministra encargada de Comercio e Industrias Astrid Ábrego resaltó que apostar por el IFF, es apostar por Panamá. “Hemos apoyado esta iniciativa por más de 13 años, siendo este año su décima cuarta edición consecutiva. Esta trayectoria de apoyo refleja una relación institucional sólida y también una convicción profunda del poder transformador de la cultura, la creatividad y la industria audiovisual para el desarrollo económico y social de nuestro país”, expuso.

Una plataforma para los cineastas

El director del thriller ‘Cabeza de Ratón’ Martín Proaño Mattoli expresó que Panamá cuenta con varios incentivos que ayudan a impulsar a los cineastas emergentes del país como lo es la existencia del concurso Fondo Cine de MiCultura, que apoya la creación de diversas producciones cinematográficas nacionales. “Es importante tener un fondo que apoye las historias diversas y espacios como el Festival de Cine son propicios para que el público se acerque a ver las películas que hacemos (...) Lamentablemente las películas nacionales se pierden en un mar de otras propuestas. Sin embargo, aquí en el Festival de Cine, el cine nacional tiene su espacio y sobresale y brilla para que todos los interesados en ver nuestras películas las puedan observar”, indicó. Por su lado, la productora de la película ‘Caja Rápida’ Fariba Hawkins señaló a La Estrella de Panamá que el festival supone un paso más en la consolidación del éxito de esta cinta de acción panameña, la cual se mantuvo en los cines por siete semanas consecutivas.