El IFF Panamá regresa con su 14ª edición: cine, estrenos y talento local

En la conferencia de prensa celebrada ayer, el Estado – a través del Ministerio de Cultura (MiCultura) y el Ministerio de Comercio e Industrias – quiso redoblar su compromiso con el IFF. En palabras de la ministra de Cultura Maruja Herrera, el propósito de MiCultura es fortalecer el panorama audiovisual panameño. 'El Ministerio de Cultura cumplimos con nuestra misión de fortalecer el ecosistema audiovisual panameño. Este compromiso se ve hoy reflejado en la pantalla. Este año celebramos siete películas panameñas realizadas gracias al Fondo Nacional de Cine. Formarán parte de la la programación del festival, demostrando que cuando existen políticas públicas sostenidas, el talento se perfecciona y el cine nacional se consolida. (...) Sintámonos orgullosos de ser panameños a través del apoyo al talento local para poderlo convertir en un talento internacional y de talla global', manifestó.Por su lado, la ministra encargada de Comercio e Industrias Astrid Ábrego resaltó que apostar por el IFF, es apostar por Panamá. 'Hemos apoyado esta iniciativa por más de 13 años, siendo este año su décima cuarta edición consecutiva. Esta trayectoria de apoyo refleja una relación institucional sólida y también una convicción profunda del poder transformador de la cultura, la creatividad y la industria audiovisual para el desarrollo económico y social de nuestro país', expuso.