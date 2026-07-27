El Instituto Cervantes debate el futuro del español en más de 56 países

En este encuentro, donde se concretarán las prioridades y planes de actuación para el próximo curso académico en las más de cien ciudades repartidas por 56 países en las que el Instituto Cervantes está presente, se analizaron los desafíos de la lengua española en la Unión Europea y los foros internacionales.En este sentido, Teresa Iniesas, directora del centro en Bruselas, subrayó que en las instituciones europeas donde el español es lengua oficial pero no es lengua de trabajo -como sí lo son el inglés, el francés y el alemán-, la realidad es que sí es una lengua de trabajo ‘oficiosa’.Por ello, afirmó que el reto es conseguir que este reconocimiento social vaya acompañado también de un mayor reconocimiento institucional.Dentro de este encuentro anual, Jerez de la Frontera acogerá mañana un homenaje al escritor español Fernando Quiñones (1930-1998), en la Casa de Iberoamérica, en el que se hará entrega a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de un legado de este autor clave en la difusión de la denominada ‘Nueva Narrativa Andaluza’.El español en Estados Unidos será otro de los asuntos que se debatirá durante este encuentro.