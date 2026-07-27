El Instituto Cervantes debate el futuro del español en más de 56 países

El reconocimiento del español como lengua de trabajo en las instituciones europeas y su llegada a la enseñanza pública marroquí son algunos de los retos del Instituto Cervantes expuestos este lunes en la inauguración de la reunión de directores de esta institución que presidió la reina de España, Letizia.

A esta reunión anual, que se celebra en esta edición en Jerez de la Frontera (Andalucía, sur de España), asistirán cerca de un centenar de responsables de centros y el equipo directivo del Cervantes, institución dedicada a la promoción internacional de la lengua española y la cultura de España en todo el mundo.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, definió la lengua como un código abierto de cooperación y desarrollo entre los países del mundo y dijo que con el español se toma conciencia de la comunidad iberoamericana: “Queremos que nuestra comunidad sea un abrazo con lengua”, bromeó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reivindicó el papel del español como “herramienta de cultura, convivencia y entendimiento” y destacó la importancia de que sirva no solo para expandir la cultura, sino también para “entendernos y entendernos de verdad”.

Mientras, Cristina Conde, directora del Instituto Cervantes en Casablanca (Marruecos), resaltó la red en Marruecos, con seis centros y otras seis extensiones, la mayor del mundo después de Brasil y que representa más de una quinta parte de toda la actividad académica del Instituto.

A pesar de la gran difusión del español en el país africano, persiste un importante reto: el español no forma parte de la enseñanza pública marroquí.

Conde destacó también las perspectivas “muy positivas” en África subsahariana, que apuntan a la consolidación del español como herramienta profesional.