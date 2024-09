El legado intelectual de Arnulfo Arias Madrid

Los pensamientos más íntimos y el recuento de gran parte de su vida es lo que se encuentra en los diarios personales del doctor Arnulfo Arias Madrid, que ahora posee el Museo del Canal Interocéanico de Panamá.

Como donación de la expresidenta Mireya Moscoso, esposa del doctor Arias Madrid, más de 30 documentos que van desde la década de 1930 hasta 1988 se entregaron a la institución histórica y cultural.

Para asegurar la preservación de estos documentos, el Museo del Canal ha iniciado un proceso meticuloso de tratamiento y restauración. Los diarios serán sometidos a las mejores prácticas de conservación de papel bajo la supervisión de la Gerencia de Colecciones del museo. Este proceso garantizará que el material se mantenga en las mejores condiciones posibles para las futuras generaciones.

Aunque no podrán exponerse ni ser de acceso público hasta agosto de 2033, no deja de ser un gran aporte que permitirá que cientos de panameños conozcan más sobre este sobresaliente personaje de la historia panameña.

Los documentos entregados no solo reflejan la vida diaria del doctor, también ofrecen otro punto de vista sobre hechos históricos cruciales que definirían al país, brindando una comprensión más profunda de la política y la sociedad de aquel entonces.

Más allá de haber ocupado la silla presidencial en tres ocasiones, Arnulfo Arias Madrid se destacó por luchar a favor de la democracia y contra el régimen militar que gobernó en Panamá en la segunda mitad del siglo XX.

Los diferentes golpes de estado y fraudes electorales en su contra lo llevaron a ser uno de los líderes más populares y reconocidos entre la población.

”El doctor Arias fue entregándose a sus diarios. Sus sentimientos más íntimos, penas, satisfacciones, sus preocupaciones por sus amigos, los desvelos por su patria y tantas otras expresiones sencillas de su diario vivir, cada una de esas memorias van revelando al hombre extraordinario que fue en lo público y político, también en lo privado”, dijo la expresidenta Moscoso, en el acto de entrega de los diarios.

Uno de los momentos más importantes en la vida política de Arias se inició en 1984, cuando con 83 años de edad se convirtió en el candidato presidencial por el partido Alianza Democrática de Oposición (ADO Civilista), que contaba con el aval del pueblo panameño.

Sin embargo, lo cúpula militar vetó su acceso al poder a través del fraude con el robo de urnas, actas e incluso la muerte de una persona, otorgándole así la victoria al candidato Nicolás Ardito Barletta, con 1,713 votos.

Más tarde sería el presidente del Tribunal Electoral (TE) de ese momento, César Quintero, quien divulgaría a nivel nacional el fraude realizado por el coronel Roberto Díaz Herrera, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Todo esto provocaría una agravada crisis política en Panamá y pondría a Arias como figura principal en la oposición contra el régimen militar.

”Un día me dijo: ‘El único título que quiero que recuerden de mí es ‘servidor de la nación panameña’, no expresidente ni presidente tres veces, no, ‘servidor de la nación panameña’... ese era Arnulfo”, recordó Moscoso.