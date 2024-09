El lenguaje masculino

¿Habrá escuchado alguna vez sobre los machos alfa? Directamente nos los venden en internet como los más destacados de la manada y los más fuertes dentro del reino animal. Ello es más profundo y va más allá del poder.

Además de los alfa, existen hombres beta, gamma, delta, etc. En este artículo, hablaremos de las características que tienen cada uno de estos grupos.

Que sea de un grupo u otro, no lo hace menos o más; que tenga unas características particulares o carezca de otras, tampoco lo hace ganador o perdedor ni más o menos exitoso. Eso suelen ser estereotipos que nos vende la sociedad para moldear una imagen que, a veces, va ligada con el aspecto comercial.

Como analista conductual, he visto casos que rompen todos los esquemas posibles por sus acciones y muchos son una real sorpresa.

Sin más preámbulos hablemos de los hombres alfa: vistos como líderes naturales, seguros de sí mismos, dominantes, asertivos. A menudo, ocupan posiciones de poder y respeto en círculos sociales o profesionales. Suelen ser carismáticos, competitivos, exitosos y frecuentemente de físicos imponentes (aunque no es una constante) y socialmente extrovertidos.

Algunos ejemplos de hombres alfa serían William Wallace en Braveheart, Dr. Smolder en Jumanji, Maverick en Top Gun y Leónidas de la película 300.

Los hombres beta son considerados más sumisos y menos dominantes que los alfa, siendo la mano derecha del líder. Suelen ser amables, cooperativos, menos competitivos, y, a menudo, se cree que son más sensibles.

Curiosamente, suelen ser más metódicos y detallistas que los alfa, puesto que ellos saben que, al no tener una presencia arrolladora, usan el cerebro como su mejor herramienta para lograr todos sus objetivos y destacar.

Hombres beta son Chandler Bing, en Friends, Marshall Eriksen, en Cómo conocí a tu madre, Phil Dunphy, en Modern Family, Sam, de El señor de los anillos.

Los sigma son un grupo muy especial, puesto que son vistos como lobos solitarios. No siguen las normas sociales establecidas ni buscan validación externa y prefieren operar al margen del sistema establecido. Suelen ser independientes, autosuficientes, introspectivos y reservados.

Sin embargo, en este grupo también se destacan los asesinos seriales y criminales de altísima peligrosidad, como Hannibal Lecter, Ted Bundy, Luis Alfredo Garavito, Bin Laden. Curiosamente, son la contraparte perfecta del “héroe” tipo Guasón.

Los sigma más famosos de pantalla son James Bond, Bruce Wayne en Batman, héroes como Spider Man o Superman.

En cuanto a los hombres gamma, sus características más notables son sus deseos de validación e inseguridad. Por lo regular, son románticos empedernidos y calculadores. Sin embargo, les cuesta hacerse notar y encontrar pareja. Habitualmente, son muy inteligentes y saben conquistar con detalles únicos como regalos especiales que van amarrados a emociones particulares vividas en el pasado por la pareja.

Algunos ejemplos de hombre gamma son Ross Geller en Friends... ¿se acuerda del camafeo que le regaló a Rachel en su primera Navidad juntos?, Leonard Hofstadter y Rajesh Koothrappali en The Big Bang Theory.

Los hombres delta a menudo pasan desapercibidos, ya que no buscan la atención ni el liderazgo, y se enfocan en sus propias vidas y metas. Son personas trabajadoras, confiables, amistosas y buenos padres de familia. Podría decirse que son el compañero ideal puesto que no serán barreras de crecimiento para su pareja.

Algunos ejemplos de hombres delta son Jim Halpert en The Office, Jack Person en This is Us.

Los omega no tienen ningún interés en ser líderes. Son auténticos, abiertos de mente e independientes. Además, curiosos y adoran resolver problemas de forma creativa, e introvertidos. En múltiples ocasiones, no se adaptan a lo que se espera de ellos a nivel social y no se dejan influenciar fácilmente. Sherlock Holmes, Bill Gates, Mark Zuckerberg son algunos ejemplos.

Los hombres zeta son grandes inconformistas que no le dan relevancia a la opinión de los demás. Se niegan a encajar en rígidos estándares sociales y no tienen miedo de desafiar los estereotipos de género. Además, son independientes, artistas, inteligentes y abiertos de mente. Miguel Ángel, Picasso, Dalí, Van Gogh, Vivaldi, Beethoven son los más destacados.

Los hombres theta son personas espirituales que enfocan su día a día en el crecimiento personal y la sabiduría. Son reflexivos y adoran filosofar y entender en profundidad la vida. Es por ello por lo que múltiples personas acuden a ellos para pedir consejo. Algunos ejemplos de hombres theta son Yoda, de Star Wars, Morfeo,en Matrix, y Gandalf, en El señor de los anillos, el papa Francisco, Juan Pablo II, Benedicto XVI, San Agustín e Ignacio de Loyola.

Si se identificó con alguno o presentó rasgos combinados entre uno y otro, ello, simplemente demuestra que, como todos, su forma de ser y pauta infantil determinará en muchos casos su actuar diario y relaciones personales o profesionales. Además, le aclaro algo, estos mismos rasgos los encontrará en el lado femenino. Así es que, ¡sea como sea, sea feliz!