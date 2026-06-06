El nieto mayor de Isabel II se casa y deja una pregunta: ¿por qué Harry no fue invitado?

La familia real británica vivió este sábado uno de sus eventos más importantes del año. Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y nieto mayor de la fallecida reina Isabel II, contrajo matrimonio con Harriet Sperling en una ceremonia privada celebrada en la iglesia All Saints de Kemble, en la exclusiva región de los Cotswolds.

Aunque el enlace fue concebido como una celebración familiar e íntima, la presencia de varias de las figuras más importantes de la monarquía convirtió la boda en un acontecimiento seguido por medios de todo el mundo.

Entre los asistentes destacaron el rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe William y Kate Middleton, quienes protagonizaron una de sus apariciones familiares más comentadas de los últimos meses.

También acudieron la propia princesa Ana junto a Timothy Laurence, además de las princesas Beatriz y Eugenia, Zara y Mike Tindall y otros miembros cercanos de los Windsor.

El vestido de la novia y una tiara que rompió la tendencia

Harriet Sperling, enfermera pediátrica del sistema público británico, eligió un elegante vestido diseñado por Emilia Wickstead, complementado con un velo de encaje y una espectacular tiara de diamantes. Su elección llamó la atención porque en los últimos años varias novias vinculadas a la realeza habían optado por tocados florales o accesorios más discretos.

La novia completó su imagen con zapatos personalizados de Jimmy Choo y joyas elaboradas por la misma firma que diseñó su anillo de compromiso.

Las ausencias que dieron de qué hablar

Sin embargo, fueron las ausencias las que alimentaron buena parte de las conversaciones.

El príncipe Enrique y Meghan Markle no figuraron entre los invitados. Diversos medios británicos aseguran que la relación entre Enrique y Peter Phillips se ha enfriado durante los últimos años y que ambos prácticamente no mantienen contacto. Además, los novios habrían querido evitar que la atención mediática se desviara de la ceremonia.

Tampoco asistieron el príncipe Andrés ni Sarah Ferguson. Según reportes de la prensa británica, su presencia podía generar controversias y eclipsar el protagonismo de los recién casados.

Una invitada inesperada

Uno de los detalles más llamativos fue la presencia de Autumn Kelly, exesposa de Peter Phillips. Lejos de cualquier tensión, medios británicos señalaron que la relación entre ambos continúa siendo cordial y que mantienen una estrecha cooperación en la crianza de sus dos hijas, Savannah e Isla.

Las dos adolescentes participaron activamente en la celebración junto a Georgina, la hija de Harriet Sperling, reflejando la nueva familia ensamblada que surge con este matrimonio.

Una boda con valor histórico para la realeza

El enlace también marca un precedente dentro de la familia real británica. Peter Phillips se convirtió en el primer nieto de Isabel II en contraer un segundo matrimonio, un hecho que refleja cómo la monarquía ha ido adaptándose a los cambios sociales de las últimas décadas.

La recepción se celebró en Gatcombe Park, la residencia campestre de la princesa Ana, donde familiares y amigos cercanos continuaron los festejos tras la ceremonia religiosa.