El oro de Panamá es azul

Imagínate esto: esperas un chapuzón delicioso y tibio en el Pacífico, en una mañana de enero. Corres por la playa, lleno de emoción, y te zambulles en lo que asumes será una dicha tropical. En cambio, sales gritando del agua como si acabaras de saltar al Mar del Norte. La temperatura ha bajado de unos agradables 29°C a unos impactantes 16°C de la noche a la mañana.Bienvenido al afloramiento: el mayor tesoro oculto de Panamá.Esa agua helada que te mandó corriendo de vuelta a tu toalla es, en realidad, oro líquido. Oro azul, para ser más preciso. O si vamos a ser completamente exactos, es una capa verde invisible escondida justo debajo de esa superficie azul resplandeciente.