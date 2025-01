El Panama Jazz Festival celebra la memoria histórica musical de Panamá

Patricia Zárate, musicoterapeuta, saxofonista y educadora añade que cuando Benskina llegó a Harlem el jazz se estaba formando. “Ella se transformó en una de las pioneras del jazz, pero no solo estaba relacionada con el jazz, sino que también era una increíble bailarina y escritora, fue una mujer multidimensional. Estamos muy contentos de poder hacer el colectivo que se llama The Princess Orelia Collective”.

‘Un evento que se debe proteger’

El músico agrega que “necesitamos entender que debe estar intrínseco en la política cultural del país como un evento que se debe proteger porque beneficia al país. Hay una conexión con la salud, la música es importante para la salud. Además, una plataforma que abre espacio para la juventud, que este moldeando a los nuevos ciudadanos. Necesito ver esa conexión con políticas culturales a largo plazo”, asegura el compositor.

Para Zárate, es importante apoyar el Panama Jazz Festival porque trasciende la música, busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de experiencias excepcionales. El evento no solo ofrece conciertos sobresalientes, sino también actividades educativas y artísticas de primer nivel que enriquecen a los asistentes.

A pesar de ser un atractivo internacional que atrae a una audiencia de más de 50 países, este año no recibió el aporte de la Autoridad de Turismo ni de la Alcaldía de Panamá. “Es un proyecto que ha beneficado al país y ha dejado huellas, sin embargo, este año no logramos un acercamiento con la Alcaldía ni con la ATP, no nos dieron razón. Sí tenemos elapoyo incondicional del Ministerio de Cultura, sin esa ayuda no pudieramos hacerlo”, expresa Zárate.

Desde sus inicios el Festival ha anunciado más de 5 millones de dólares en becas nacionales e internacionales, ha atraído a más de 500,000 personas de todo el mundo a Panamá y ha ofrecido más de 1 millón de dólares en educación musical de la más alta calidad a estudiantes panameños y del resto de América Latina en sus eventos educativos.