El rey Carlos III empeora y desea ver al príncipe Harry esta Navidad

La salud del rey Carlos III se ha deteriorado en los últimos meses debido al cáncer que padece a principios del 2024. Dicho esto, el príncipe Guillermo, legítimo heredero del trono ha pedido a su hermano Harry que asista a la cena de Navidad.

Aunque aún no se ha confirmado la asistencia del hijo menor del rey Carlos III, la corona británica está preparando todo para hacer de esta Navidad la más especial de todas, ya que se rumora que podría ser la última del soberano.

Carlos, de 77 años, se ha mantenido abierto a reconectar con Harry a pesar de que las tensiones en la familia británica siguen vivas, sin embargo fuentes allegadas a la corona afirman que él está consciente de su deterioro y es por ello que quiere una última Navidad especial.

Recientemente, el rey Carlos III ha suspendido todas sus actividades por una posible hospitalización, a lo que su esposa, la reina Camila ha asumido gradualmente ciertas funciones que tradicionalmente corresponden al rey durante su reciente internación.

Eso la ha llevado a desempeñar un papel temporal como líder británico.

Mientras, el futuro heredero de la corona británica, Guillermo, ha incrementado su visibilidad y, en tiempos recientes, ha tomado un papel más activo en la toma de decisiones dentro de la monarquía y en las dinámicas internas de la familia.