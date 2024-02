El universo de Yury Guevara

El pintor Yury Guevara tuvo una buena relación con el lápiz desde que era un niño. Siempre se le facilitó desarrollar trazos. Aunque quiso ser científico optó por estudiar arquitectura. Fueron tres años dedicados al estudio. La arquitectura quedó a un lado porque era muy complicado estudiar y trabajar. A pesar de que no se dedicaría a desarrollar planos, su paso por la Universidad de Panamá lo marcaría toda la vida. La facultad de arquitectura cimentó las bases de su arte.

En los cuadros de Guevara predominan las figuras arquitectónicas, las mujeres y elementos abstractos, como aquellos que representan a la muerte. Hasta el 8 de febrero presentará 26 obras en Arte Space de la Fundación Ramón Almanza.

En el 2009 ganó el concurso Roberto Lewis, precisamente utilizando estos elementos: la muerte, la mujer y figuras arquitectónicas. La técnica que utilizó fue tinta china sobre el papel.

“En la materia de diseño arquitectónico te enseñan la distribución de fondos y líneas, ya sea curvas, en zigzag, rectas. Posteriormente eso se convierte en un plano y en un elemento tridimensional para desarrollarlo”, explicó el artista durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Cuando decide dedicarse al mundo del arte, opta por iniciar una investigación con el fin de tener un trabajo de calidad y con propósito. Durante este estudio se dio cuenta de que todos los artistas tienen su propio estilo. Con esto quiso, aún más, que el suyo pudiese ser identificado con el resto de los otros. “Quise que mi trabajo fuese consistente. Que tuviese una investigación por detrás. Quería ser profesional y sabía que eso me iba a tomar un tiempo”.

Después de muchas lecturas y ver todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Unió todos los elementos que más le llamaban la atención para lograr que su arte fuese “responsable y de calibre”. Inició utilizando trazos de la arquitectura orgánica y desconstructivista. Posteriormente usó la figura femenina y los elementos abstractos.

“La idea era fusionar esto. Al principio fue complicado hacerlo. Algunos trabajos no salieron. Pero con la práctica resultó un estilo que es característico mío, en el que iba integrando estos elementos”.

En el universo de Yury Guevara se ven muchos elementos circulares. Por ejemplo en el tema de la muerte, comentó “existen muchas personas que piensan que existe la reencarnación. Entonces, no es algo lineal, que mueres y se acaba todo. Para muchas personas, la vida no es una línea recta sino que es circular. Existen muchos procesos circulares dentro de la naturaleza como el agua, pues el agua regresa. Existen muchos elementos de la naturaleza que te indican que la vida, y que las cosas, siempre están en movimiento”.

“En mis obras siempre verás un barquito. Esto simboliza un viaje. Uno literalmente se monta en un viaje. Uno va de un punto A a un punto B. De cierta forma también la vida no culmina cuando uno muere (...) Es por eso que utilizo mucho los círculos”.

También utiliza una culebrita que gira. Una culebra que muda de piel, que cambia de un estado a otro. “A veces los elementos abstractos no tienen que tener un significado, solo el simple hecho de aportar una satisfacción, pero esto encaja dentro de mi trabajo. Por ejemplo, tengo una obra que se llama ‘La memoria de un Dios flotando en el universo’ en la que el elemento principal es una figura que parece un edificio, pero ese edificio no puede existir en la vida real, porque tiene engaños visuales. Hay columnas que no corresponden a diferentes planos, que no se pueden hacer en la realidad”.

La figura de la mujer es utilizada como símbolo de cambio, de vida, de transformación. De alguna manera representa la vida, por ella la vida continúa porque todos “venimos de una mujer”, agregó. Aunque es posible encontrar una figura masculina en alguna de sus obras, la utiliza muy poco.

Si bien aborda la muerte constantemente, y esta se relaciona casi siempre con el color negro, los colores que utiliza son vivos porque para él la muerte no termina en este plano terrenal, es decir, la vida continúa, y esto no es motivo de tristeza. “La lectura de libros ha influido en mí. Por lo menos no he tenido esa cosquilla con el tema de la muerte. Existen muchas investigaciones que dicen que con la muerte no termina todo (...) En la vida hay alegrías, hay diferentes matices, porque en la vida pasan muchas cosas buenas y también tristezas”.

Siendo fiel a su visión de que todo en la vida continúa, Guevara comentó que espera poder seguir desarrollando más exposiciones. Poder tener la oportunidad de hacer una residencia artística y realizar exhibiciones en el exterior. “En la pandemia terminé de escribir mi primera novela: Memorias de un secreto. Y seguiré pintando, cada cuadro me toma unos meses”, concluyó el artista.