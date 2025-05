El viaje de emprender: Más que despegar, es descubrirte en el camino

No voy a mentir, compré un ticket al viaje del emprendimiento, sin saber que este sería un vuelo lleno de incertidumbre, cambios de rumbo e intentos de aterrizajes forzados.

Cuando decidí emprender, me imaginaba un viaje emocionante, como un vuelo en primera clase directo hacia el éxito. Pensé que con un buen plan y algo de valentía bastaría para despegar.

Al principio, pensaba que lo más difícil sería encontrar clientes o hacer crecer mi negocio. Pero pronto me di cuenta de que el mayor obstáculo era mi propia mente. Los miedos, las dudas y la falta de claridad me acompañaban constantemente, amenazando con forzar un aterrizaje en cada momento de incertidumbre.

Es como cuando, en medio de una tormenta en el avión, el miedo te invade y te lamentas de haber tomado ese vuelo, y solo quieres estar en casa. Lo mismo ocurre al emprender: el miedo al fracaso y las creencias limitantes intentan convencerte de regresar a la seguridad de lo conocido.

Aunque esa opción suena tentadora, sé que, al igual que un piloto necesita su copiloto para guiar el vuelo, muchos emprendedores buscan herramientas o guías que los ayuden a seguir adelante. En mi caso, el coaching fue ese copiloto. Me ayudó a entender que el éxito no es un vuelo sin turbulencias, sino un trayecto de aprendizajes, ajustes y adaptaciones.

Emprender no es solo tomar decisiones sobre un producto o un servicio; es tomar decisiones sobre ti mismo. Cada paso implica enfrentarte a la incertidumbre, gestionar la presión de los resultados y, sobre todo, confiar en ti. Sin la guía adecuada, es fácil perder el rumbo y sentirse abrumado por todo lo que implica. Aquí es donde el coaching se convirtió en mi aliado para mantenerme en el aire, sin importar las turbulencias.

¿Cómo el coaching me ayudó a navegar las turbulencias de emprender?

1. Prepara el vuelo antes del despegueAl igual que un piloto se asegura de que el avión esté en condiciones óptimas antes de despegar, el coaching me ayudó a prepararme mentalmente Aprendí que el éxito no solo depende del plan, sino de la confianza interna para seguir, incluso cuando las cosas no salen como esperaba.

2. Ajusta el rumbo y abraza la turbulenciaEl camino del emprendimiento no sigue una ruta fija. Las turbulencias no significan que algo va mal, simplemente son parte del trayecto. Aprendí a ver los desvíos no como fracasos sino como oportunidades de aprendizaje y a gestionar mis emociones cuando el miedo aparece sin aviso.

3. Confía en tu mapa de ruta, aunque no siempre sea visibleUn piloto sigue su mapa de vuelo, incluso cuando la visibilidad es limitada. El coaching me enseñó a confiar en mi propósito, aunque el destino final no siempre esté claro. No veo toda la ruta, pero cada decisión con intención me acerca.

4. A veces serás piloto, copiloto, pasajero o mecánico del avión, pero todas las versiones te ayudan a crecer.

En el emprendimiento, no siempre estarás al mando. A veces liderarás, otras veces observarás o ajustarás tras bastidores. Cada rol suma a tu crecimiento.

5. El aterrizaje es solo el comienzo de otro viaje

Cada meta alcanzada, cada éxito, es solo una parada en el viaje continuo del emprendimiento. El coaching me ayudó a ver que cada “aterrizaje” en mi vida empresarial no es un punto final, sino una nueva oportunidad para reajustarme y seguir creciendo.

Hoy, al mirar atrás, veo que mi viaje emprendedor ha sido mucho más profundo de lo que imaginaba. El coaching ha sido clave para convertirme en una versión más fuerte y segura de mí misma.

Si estás emprendiendo y sientes que las turbulencias te están desviando, considera el coaching como tu copiloto en este viaje. No estás solo en esta travesía.

La autora es Ingeniera y Coach Ontológico. Es miembro de ICF Capítulo Panamá.

El Capítulo de Panamá de la International Coaching Federation –ICF es una asociación sin fines de lucro, comprometida con el fomento y la difusión de la práctica profesional y ética del coaching. Está afiliada a la International Coaching Federation-ICF, la organización global más grande y reconocida de Coaching. www.icfpanama.org www.coachfederation.org