El Visitante Fashion Week Panamá: ‘glamour’ con contenido

El Visitante: ¿Qué opinan de la nueva sede de FWP en la Ciudad de las Artes y cuáles pasarelas les impactaron? Jurandir de Oliveira:<b> </b>El espacio de la nueva sede es espectacular. El desafío ahora es llevar al público hasta allá. Antes se hacía en el Casco Antiguo, que presenta atractivos. Por ejemplo, puedes cenar o asistir a un after party. La Ciudad de las Artes está distante del centro, lo que me parece inconveniente. Quizás deba crecer su infraestructura de servicios y tener más locales para comer. Si se continúa en esta sede, seguro será mejor cada vez. La parte técnica del evento creció mucho. Las fotos quedaron extraordinarias porque había muy buena iluminación; estaba la cámara que sigue lo que sucede en las pasarelas. La idea del cubo con pantallas colgando sobre la pasarela principal estuvo genial. Mi diseñador favorito es Hrstka de Guatemala. En recientes versiones de FWP ha habido mucha moda comercial. No es que eso sea malo, pero también necesitamos romper paradigmas con propuestas artísticas, conceptuales y deconstructivas mediante siluetas que transforman el cuerpo. Moisés Sandoya: Participaron muchos nuevos talentos y regresaron marcas que continúan produciendo tendencias. Los conceptos de las marcas emergentes fueron los más atrevidos. Presentaron moda reciclada, se entregaron con más confianza a la vanguardia con cortes asimétricos y disruptivos en su esencia pura, y materiales poco convencionales mezclados con los de uso tradicional. Las universidades nos dieron a probar cómo se puede mezclar la cultura local con la vanguardia, dando excelentes resultados. Prueba de ello son los ganadores del concurso Punto Crea.