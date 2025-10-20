Encuesta nacional: 68% de los panameños pide publicar nombres de condenados por delitos sexuales

Las cifras estremecen y las historias se repiten. En Panamá, los casos de abuso sexual se han convertido en una preocupación constante para la sociedad, que clama por medidas más firmes para proteger a las víctimas y prevenir nuevas agresiones. La encuesta Vea Panamá de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting revela que el 68% de los panameños está de acuerdo con la creación de un listado público de ofensores sexuales, mientras que un 18% se opone y un 12% mantiene dudas. El estudio, aplicado durante septiembre de 2025, refleja una demanda social de protección ante la creciente ola de denuncias y la exposición mediática de casos en distintas regiones del país. También evidencia el respaldo ciudadano a la iniciativa legislativa impulsada por la diputada Paulette Thomas, conocida como Ley 146, que busca reformar la Ley 244 de 2021 para hacer público el registro de ofensores sexuales.Más que una cifra, los resultados reflejan un sentimiento colectivo de alarma frente a una amenaza que se repite en las calles, en los hogares y en los entornos digitales. La sociedad panameña pide saber quiénes representan un peligro y exige respuestas que garanticen justicia y prevención.