Este es el primer lugar del planeta en recibir el Año Nuevo 2026

Mientras gran parte del mundo aún se prepara para despedir el 2025, la República de Kiribati se convierte en el primer país del planeta en recibir el Año Nuevo 2026. Gracias a su ubicación geográfica en el océano Pacífico y a su huso horario adelantado, este archipiélago marca oficialmente el inicio del nuevo año antes que cualquier otro territorio del mundo.

El cambio de año se produce inicialmente en las islas de la Línea, una de las regiones orientales de Kiribati, convirtiendo al país en el epicentro simbólico de las primeras celebraciones globales. Como ocurre cada año, este momento capta la atención internacional, ya que da inicio a una cadena de festejos que se extienden progresivamente por los distintos continentes conforme avanzan los husos horarios.

Con la llegada del 1 de enero de 2026 en Kiribati, se activa de manera simbólica el comienzo de un nuevo año para el resto del planeta, marcando el primer conteo regresivo y las primeras celebraciones del calendario mundial.