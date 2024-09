Estudio evalúa la salud mental de los migrantes que cruzan Darién

Lucía, 29 años, de Venezuela: “Cuando vi que esos hombres estaban encima de mi cuerpo solo deseaba morir y no te imaginas cuántas veces he intentado acabar con mi sufrimiento esta semana”. Kelvin, 24 años, de Venezuela: “Soy hombre y no soy homosexual, ¿cómo le digo a mi esposa que también fui abusado mientras ella no estaba?”. Aza, 26 años, Afganistán: “Cuando mi esposo vio que me quitaron la ropa, me abandonó”. Estas son solo tres de los miles de testimonios que cruzan la selva del Darién.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) en Panamá, la Cruz Roja Panameña y psicólogos desarrollaron el estudio ‘Salud mental en las personas migrantes y sus vulnerabilidades’, para determinar cómo se encuentra la salud mental de las personas migrantes. Además, la investigación sirvió como un espacio de actualización, aprendizaje y conocimiento de los retos que enfrentan durante sus trayectos.

Los resultados del estudio fueron presentados el jueves 19 de septiembre; estuvieron presentes la viceministra de la Mujer, Lilibeth Cárdenas; el director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica; representantes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), la Secretaría para la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el Sistema de Naciones Unidas y miembros de la sociedad civil.

En agosto de este 2024, la PADF atendió a 3.028 personas que necesitaban apoyo emocional de emergencia: 3.598 que sufrieron violencia basada en género, 103 de la comunidad LGBTQ+ y 67 sobrevivientes de violencia sexual, según explicó el psicólogo clínico Luis Carlos Ayala.

Sin embargo, para llevar a cabo el estudio, los expertos tomaron una muestra de 40 personas migrantes que se encontraban en la estación de recepción migratoria Lajas Blancas. El 60 % de estos provenían de Venezuela, 10 % de Ecuador, 10 % de Colombia, 15 % de Perú y 5 % de Bolivia. Tenían entre 18 y 50 años.

La sintomatología fue evaluada a través del test LSB-50, un instrumento clínico cuya finalidad es la identificación y valoración de síntomas psicológicos y psicosomáticos en adultos. Con los resultados del test determinaron que el 75 % de los participantes sufría ansiedad, 65 % alteraciones del sueño, 60 % psicorreactividad y 60 % hipersensibilidad.

El director de la PADF, José Daniel Arango, reconoció el trabajo que hacen las personas que trabajan en el campo de la salud mental en las estaciones de recepción de migrantes. “Son personas que tienen una incidencia muy alta en su labor, muchas veces lejos de sus familias, enfrentándose a condiciones climáticas complicadas y a tareas especialmente desafiantes”.

Añadió que, a pesar de las condiciones difíciles, los especialistas en salud mental “tienen la entereza y la dedicación para escuchar las historias tan difíciles de las personas migrantes que están cruzando. De alguna manera, esas personas que trabajan en salud mental logran mantener el buen ánimo y el profesionalismo para brindar apoyo psicosocial en estos procesos tan necesarios”.