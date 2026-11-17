La música electrónica internacional tendrá una nueva cita en Panamá con la llegada, por primera vez al país, del DJ y productor estadounidense Eric Estornel, conocido artísticamente como ‘Maceo Plex’. El artista se presentará el próximo sábado 21 de noviembre en la discoteca Aurora, ubicado en Soho City Center, en un evento organizado por la productora Palmera, a través de su plataforma Late Night Music (LNM). La productora también está detrás de la organización del festival Panama Crossroads, el cual se celebrará del 28 al 30 de enero de 2027. Considerado uno de los nombres destacados del circuito electrónico internacional, ‘Maceo Plex’ ha desarrollado una identidad musical propia a partir de la combinación de techno, house, electro y sonidos experimentales. Su propuesta se caracteriza por producciones envolventes, ritmos hipnóticos y una marcada sensibilidad melódica, elementos con los que ha conseguido conectar tanto con el público de la escena underground como con audiencias internacionales. Su sonido también está vinculado a sus raíces latinas y a la influencia de la cultura electrónica de Miami, dos elementos que han contribuido a definir su evolución artística. En sus composiciones conviven texturas futuristas, estructuras rítmicas y una exploración constante de nuevos paisajes sonoros, una versatilidad que también ha desarrollado a través de sus proyectos musicales Maetrik y Mariel Ito.

A lo largo de su carrera, el productor ha llevado su música a algunas de las principales capitales y destinos de la electrónica mundial, entre ellos Berlín, Ámsterdam, Ibiza y Nueva York. También ha protagonizado actuaciones para Boiler Room, plataforma internacional que reúne sesiones de artistas de diferentes escenas y que se ha convertido en un referente para los seguidores de este género. Entre sus producciones más reconocidas figuran temas como ‘Solar Detroit’, ‘Conjure Balearia’ y ‘Can’t Leave You’, que acumulan decenas de millones de reproducciones. Estas composiciones reflejan una propuesta que busca mantener elementos de la cultura electrónica underground mientras explora sonidos capaces de conectar con públicos más amplios. Su debut en Panamá representa una oportunidad para que los seguidores locales conozcan en directo el trabajo de un artista que ha construido su trayectoria a partir de la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes dentro de la música electrónica.

Late Night Music y su apuesta por la escena electrónica La presentación también se suma a la trayectoria de Late Night Music, una serie de eventos fundada en 2011 por los hermanos KEENE y que, desde entonces, ha contribuido al crecimiento y consolidación de la escena electrónica panameña mediante la presentación de artistas internacionales. Durante estos años, la plataforma ha acercado al público local a figuras como Dixon, Nicolas Jaar, Keinemusik, Louie Vega, Seth Troxler, Jimi Jules, Tale of Us y Desiree, entre otros exponentes de distintas vertientes de la música electrónica. La incorporación de Maceo Plex amplía esa lista de artistas y refuerza su apuesta por conectar Panamá con las propuestas que marcan el panorama internacional.