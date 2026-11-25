La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, se convirtió en la ganadora del certamen de belleza celebrado en su tierra natal, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y sumó una sexta corona de Miss Universo para la isla, desde la victoria de Zuleyka Rivera en 2006. Con su triunfo, Barreto se convierte en la primera concursante madre y casada en ganar Miss Universo, y se lleva la corona adornada con 3.000 diamantes. En el cuadro de finalistas, Melissa Núñez, de República Dominicana, quedó como primera finalista, seguida de Clara Vargas Goetz, de Venezuela, quien ocupó el puesto de segunda finalista. Por su parte, Bea Milian Wandorski, de Filipinas, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, ocuparon la tercera y la cuarta posición, respectivamente. En el certamen, Miss Panamá, Gabriela Lineth González Del Valle, logró situarse entre las 30 semifinalistas del concurso, en el que participaron 164 aspirantes internacionales que se dieron cita en la capital puertorriqueña. Sin embargo, durante el desarrollo de la septuagésima quinta gala, celebrada el pasado 24 de noviembre, la representante panameña no logró avanzar a la siguiente ronda de clasificación. No obstante, González Del Valle, originaria de la provincia de Chiriquí, dejó claro a través de su perfil de Instagram que disfrutó plenamente de la experiencia. En la red social compartió imágenes tanto del detrás de cámaras como de las amistades que hizo durante su participación, entre ellas, la representante de Venezuela. En sus historias también mostró que lo dejó todo en el escenario. Como muestra de ello, publicó una fotografía de una herida encima del talón, acompañada de la frase: ‘Lo di todo’.

Como parte de la competencia, la representante panameña desfiló en la pasarela de traje de baño con un diseño de dos piezas en tono rosado. Compartió esta etapa con las candidatas de Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador, Puerto Rico, Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua. Modelo de profesión, González Del Valle manifestó durante su presentación oficial que soñaba con convertirse en cirujana. A lo largo de la competencia, se mantuvo entre las candidatas más destacadas por su presencia y desempeño en las distintas actividades que forman parte del camino hacia la corona de Miss Universo. Aunque permaneció entre las 30 semifinalistas, su clasificación permitió que Panamá volviera a ingresar en esta fase del concurso, algo que no ocurría desde 2021, cuando Brenda Smith logró avanzar a las 16 semifinalistas.

El cariz social del concurso

Más allá de la evaluación de los atributos físicos y la proyección escénica por los que se conoce al certamen, Miss Universo ha buscado incorporar en los últimos años un elemento importante en la clasificación de las aspirantes: sus respuestas a preguntas sobre temas relevantes para la sociedad, como el empoderamiento de la mujer y las reflexiones sobre los liderazgos que necesitan los pueblos en tiempos de turbulencia sociopolítica. Una de las interrogantes de esta edición se centró en el contexto reciente relacionado con el auge de la inteligencia artificial (IA) y en cómo esta herramienta debería utilizarse en beneficio del ser humano. Ante esta última pregunta, Miss Puerto Rico respondió que su mayor preocupación sobre la IA no era la herramienta en sí misma, sino la manera en que las personas la utilizarían de forma sabia y responsable. “La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas para quedarse. Yo pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente. Y si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. El valor está en la coherencia: lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlos es difícil. Por eso, a mí no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial. Sabios seremos de utilizarla responsablemente”, aseguró. Otro de los momentos destacados de la noche fue la respuesta de Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, quien aludió al doble sismo que afectó a su país en junio pasado para responder a la siguiente pregunta: ¿Qué necesita el mundo de sus líderes en este momento? “En este momento, lo que más necesita el mundo de sus líderes es empatía. Hace exactamente cinco meses, mi país, Venezuela, sufrió un doble terremoto que sacudió nuestro suelo y nuestros corazones. Fue en ese momento cuando demostramos que somos un país y un pueblo solidario y de buena fe. Mostramos nuestra empatía, nuestra compasión y estuvimos presentes para quienes más lo necesitaban”, expresó Vegas Goetz. Por su parte, Jennifer Barreto coincidió con su compañera de concurso y manifestó su convicción de que el mundo necesita líderes profesionales y empáticos. “Vivimos en un mundo en el que a menudo juzgamos y cuestionamos, pero está en manos de nuestros líderes defenderse y también establecer el ejemplo y el nivel que debemos alcanzar. Creo que, como aspirante a líder, espero poder generar un impacto a largo plazo al escuchar las necesidades de la comunidad. Cuando escuchamos esas necesidades y ajustamos las estrategias para prevenir comportamientos perjudiciales de acuerdo con ellas, es cuando se produce el impacto”, aseguró. Melissa Núñez, de República Dominicana, abogó, por su parte, por la rendición de cuentas, el mejoramiento de la educación y todas aquellas iniciativas que contribuyen al progreso de su país. Otro de los temas abordados fue el empoderamiento de la mujer. Sobre este aspecto hizo hincapié la saliente Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, quien lanzó un mensaje directo a las mujeres: ‘Nunca dejes de confiar en ti’. La reina de belleza también repasó la labor social que desarrolló en favor del empoderamiento femenino durante su reinado.

75 años de tradición