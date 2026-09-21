Sheldry Sáez, Lily Vargas y Norkys Batista llegan a Empowoman 2026

Maternidad y desarrollo profesional serán los ejes de la nueva edición de Empowoman, que se llevará a cabo este próximo sábado 17 de octubre en el centro comercial Multiplaza Pacific, que reunirá a personalidades como la autora y conferencista Sheldry Sáez así como la comunicadora Lily Vargas para conversar sobre los desafíos de ser madre sin dejar de lado las aspiraciones, proyectos y la identidad personal.

La invitada internacional destacada este año será la actriz venezolana Norkys Batista, famosa por su presencia en telenovelas seguidas por los televidentes de América Latina y Europa.

El encuentro parte de una premisa: ser madre no significa renunciar a la trayectoria profesional ni a los sueños personales. La maternidad puede transformar las prioridades y abrir nuevas dimensiones en la vida de una mujer, pero no necesariamente implica dejar atrás el camino construido antes de esta etapa.

La conversación cobra relevancia en un contexto de mayor presencia de mujeres en espacios de decisión empresarial, de acuerdo con el primer Estudio Nacional sobre Liderazgo Femenino en Empresas Privadas, presentado este año.

En ese escenario, Empo plantea la integración de las distintas dimensiones de la vida de las mujeres, desde la maternidad hasta el emprendimiento, el liderazgo, los estudios y el desarrollo de una carrera profesional.

Bajo la premisa ‘porque cuidar de otros no debería significar dejar de cuidarse, escucharse y elegirse’, Sheldry Sáez y Lily Vargas compartirán sus experiencias personales y profesionales en una conversación sobre cómo afrontar la maternidad sin renunciar al desarrollo individual.

Sáez, ex Miss Panamá 2011 y fundadora de Inspírate, abordará temas relacionados con la organización, la visión estratégica, el propósito y la mentalidad de crecimiento. Su participación estará orientada a ofrecer herramientas para mantener los objetivos personales mientras se afrontan las responsabilidades familiares.

Por su parte, Lily Vargas, presentadora, creadora de contenido y fundadora de LV Productions, compartirá su experiencia después de atravesar un proceso de fertilidad que culminó con el nacimiento de sus mellizas en 2025.

Vargas hablará sobre la manera en que ha integrado la maternidad con su trabajo en los medios, la creación de contenidos y el desarrollo de nuevos proyectos, a partir de una etapa que supuso cambios importantes en su vida personal y profesional.

Angie Picón, Brand Manager de Cardigans Group y Empowoman, agregó en una nota de prensa que el objetivo del conversatorio es reivindicar la posibilidad de que las mujeres puedan cuidar, liderar, crear, emprender y continuar persiguiendo sus metas.

Anna Marissa Altieri, Vivian Fernández de Torrijos y Carmen Amada Pinzón serán algunas de las conferencistas que formarán parte de esta edición que abordará la maternidad desde distintos ángulos como la salud y las finanzas. La información completa sobre el registro y la programación estará disponible en el sitio web de Empowoman www.empowoman.com.pa y en sus redes sociales @empowomanlatam.