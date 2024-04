‘Evolution’, la tesis de Eros Batista sobre el cambio

“Lo que yo quería dar a entender a las personas con esta exposición es que todo tiene un cambio progresivo en los edificios, las ciudades... eso es en lo que yo me quería enfocar, porque si no hay cambio constante no pueden haber cosas nuevas y no podemos crear”, explica Eros Batista, artista que hoy presenta ‘Evolution’ en la galería Habitante.

Batista toma a centros urbanos de China, Canadá, Panamá y Europa como sus musas principales, así como la idea del cambio y evolución de las pasadas revoluciones industriales para dar vida a ideas futuristas en su propio arte.

Las obras que presenta utilizan diversos materiales, desde el dibujo en sanguina hasta fotografías y collages, y demuestran la gran creatividad y destreza del joven artista.

Con tan solo 17 años empezó el gran viaje que lo llevaría a presentar esta exposición hace dos años con la ayuda de sus profesoras de arte en la King’s College School, quienes sirvieron como mentoras en el proceso creativo del joven.

“El proceso creativo es lo más difícil... tienen que salir las [primeras] ideas de lo que quieres mostrar y tienes que saber en qué te quieres inspirar. Yo desde el primer momento sabía que tenía que sacrificar cosas para conseguir un buen resultado”, dice, en una conversación con La Estrella de Panamá.

Tras un metódico proceso, Batista es capaz de presentar obras como ‘Raíces’, ‘Encuentros’, ‘Allá en el campo’ y ‘Vibrant Revival’, que muestran también su evolución como artista en los dos últimos años.

Batista confiesa que el trayecto hasta esta exhibición lo ayudó a expandir su creatividad, así como abrirse a nuevas posibilidades al momento de empezar un nuevo proyecto artístico y entender mejor lo que conlleva realmente terminar una pieza artística así como preparar una exhibición.

“Yo como artista al principio tenía una mentalidad cerrada, si tenía una idea no podía cambiarla y los primeros meses fueron muy difíciles. Mi profesora me exigía mucho y yo no daba, pero me ha tocado reflexionar conmigo mismo y entender cómo procesar mis ideas hasta el final. Eso es lo que me ha llevado a ser mejor artista”, expresa el joven.