Experto colombiano: el vino ha tenido en América un gran impacto económico y cultural

La llegada del vino a América, traído por los conquistadores y misioneros españoles, fue una odisea que ha trascendido hasta nuestros días con un impacto económico y cultural, asegura Mauricio Bermúdez Rodríguez, autor de ‘Yo, el vino’, una biblia sobre la vitivinicultura en el Nuevo Mundo.

Bermúdez, vicepresidente de la Academia Colombiana de Gastronomía y profesor de enología en la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, acaba de presentar este libro que define como “una apasionante historia del regalo de los dioses y de cómo llegó a la América española”.

En ‘Yo, el vino’, narra “la tozudez de Cristóbal Colón, de los pioneros y de las comunidades religiosas, como los jesuitas, los franciscanos o los mercedarios, quienes sembraron vides y produjeron vino con cepas traídas directamente de España, como la Listán Prieto”, explica en una entrevista con EFE.

“Si esa odisea que fue el Descubrimiento y luego la colonización no se hubiera desarrollado en esos términos, Chile no tendría hoy el quinto lugar en el mundo como productor de vino de calidad, Argentina no sería el sexto y California no sería el cuarto productor de vino del mundo”, señala.