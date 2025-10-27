Amaia Montero: “Estoy conmovida por el público”

Amaia Montero ha realizado en las últimas horas sus primeras declaraciones desde que se hiciera oficial su vuelta como vocalista de La Oreja de Van Gogh para reflexionar sobre su proceso personal en estos años y agradecer la respuesta del público a la próxima gira del grupo.

”Os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando”, ha escrito en un mensaje recogido en su cuenta personal de Instagram.

“Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo”, ha escrito.

A continuación, ha confesado que “durante seis años” pensó “muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada”.

”Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. (...) De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar”, reflexiona.

Bajo el título ‘Tantas cosas que contar’, la gira que los reúne de nuevo sobre un escenario a todos los fundadores del grupo excepto el guitarrista Pablo Benegas arrancará en el mes de mayo de 2026 y será un recorrido por los grandes éxitos de la formación.