Bad Bunny sobre su show del Super Bowl: ‘Solo quiero que la gente se divierta’

Después de saborear el éxito tras conquistar el Grammy a Mejor Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, el cantante puertorriqueño Bad Bunny reveló ayer sus intenciones como protagonista del famoso espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará este domingo durante la final que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

En una rueda de prensa, el artista confesó que no pudo dormir la noche anterior, pensando en el espectáculo que ofrecerá a los más de 130 millones de espectadores que se prevé sigan la transmisión.“Solo quiero que la gente se la pase bien. Habrá una gran fiesta, lo que la gente siempre puede esperar de mí. Traeré mi cultura, será divertido. Sé que dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera tienen que aprender español; es mejor si aprenden a bailar. Es lo único de lo que deben preocuparse: divertirse”, aseguró el músico.

Bad Bunny también se mostró ilusionado por contar con una plataforma aún más amplia para expandir el universo de su álbum Debí Tirar Más Fotos, con el que busca mostrarse tal como es, al tiempo que explora sus raíces y su cultura como una forma de conectarse consigo mismo.

Benito Martínez Ocasio confesó sentirse abrumado por el torbellino de éxitos, que no se limita únicamente a la obtención de tres premios Grammy, sino también a la exitosa gira que lo llevó por América Latina y Europa.

“La verdad no sé cómo me siento. Están pasando muchas cosas: sigo en medio de la gira, acabo de estar en los Grammy y, entre todo eso, he estado trabajando en esto. Ha sido mucho, desde luego”, manifestó.

No obstante, Bad Bunny no dejó pasar la oportunidad de agradecer a quienes siempre han estado a su lado: su familia y sus amigos. En especial, destacó a su madre, a quien señaló como la persona que creyó en él desde el primer momento.

“Ella creyó en mis decisiones y en mi gusto, y creyó que podía ser talentoso e inteligente, al igual que mis fanáticos incondicionales”, expresó.

El artista también extendió su agradecimiento a sus seguidores, quienes han acompañado una carrera musical que ya suma alrededor de una década.

Quien sí no estaría dispuesto a asistir al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl es el presidente estadounidense Donald Trump, a quien el artista ha criticado por la brutalidad de las operaciones migratorias llevadas a cabo por su administración. Fiel a su estilo, Trump calificó la elección de Bad Bunny como artista del Super Bowl de este año como una “terrible decisión”.