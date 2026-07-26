‘Confessions II’: el regreso de Madonna desafía el edadismo y reabre el debate sobre el lugar de las mujeres en el pop

Más allá de las discusiones sobre género y edad, el lanzamiento de ‘Confessions II’ ha demostrado que existe un amplio interés por las nuevas propuestas de Madonna. El álbum ha generado una intensa conversación en las redes sociales y ha despertado la nostalgia de quienes consideran ‘Confessions on a Dance Floor’ uno de los mejores discos de música bailable del siglo XXI.El fenómeno también refleja un cambio en el consumo musical. En una época dominada por las plataformas de <i>streaming</i>, las audiencias ya no dependen exclusivamente de la radio o la televisión para descubrir música, lo que permite que artistas con trayectorias consolidadas encuentren nuevas generaciones de seguidores.El álbum original – lanzado el pasado 3 de julio – sobrepasó los 145 millones de reproducciones en Spotify, mientras que el álbum posterior ‘Afterhours Edition’ recibió 150 millones de reproducciones totales.