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‘Confessions II’: el regreso de Madonna desafía el edadismo y reabre el debate sobre el lugar de las mujeres en el pop

Madonna durante el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de Fútbol, el pasado domingo 19 de julio.
Madonna durante el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de Fútbol, el pasado domingo 19 de julio.
Por
José Vilar
  • 27/07/2026 00:00
El lanzamiento de ‘Confessions II’ reafirma la vigencia de Madonna como referente del pop y reabre el debate sobre el edadismo y el machismo que enfrentan las artistas mayores en una industria donde los hombres suelen conservar su reconocimiento sin que la edad se convierta en motivo de cuestionamiento

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En una industria musical donde el éxito de las artistas suele medirse con una vara distinta a la de sus colegas masculinos, el lanzamiento de ‘Confessions II’, el nuevo álbum de Madonna, ha reavivado el debate sobre el edadismo y el machismo que todavía persisten en la industria del entretenimiento.

A sus 67 años, la ‘Reina del Pop’ no solo vuelve con un disco que recupera el espíritu electrónico y bailable de ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005), considerado uno de los álbumes más influyentes de su carrera, sino que también desafía la narrativa de que las mujeres deben abandonar el centro de la cultura popular al llegar a determinada edad.

Lejos de tratarse únicamente de un lanzamiento musical, ‘Confessions II’ representa una declaración sobre la permanencia artística. Madonna regresa en un momento en el que la conversación sobre la igualdad de género en la música se ha ampliado para incluir otro tema históricamente relegado: la discriminación por edad hacia las mujeres.

Mientras artistas masculinos como Bruce Springsteen, Paul McCartney o Bono de la agrupación U2 continúan lanzando discos y encabezando giras sin que su edad se convierta en el centro de la conversación, las intérpretes femeninas suelen enfrentar cuestionamientos sobre su apariencia, su vigencia comercial o incluso su derecho a seguir ocupando espacios de relevancia.

La propia Madonna ha denunciado esta situación en repetidas ocasiones. En 2023, en su discurso durante la gala de los Premios Grammy, abordó el edadismo que reciben las mujeres en la industria y aseguró que esta problemática continúa siendo una de las formas de discriminación más aceptadas socialmente.

Una opinión que las pasadas semanas también suscribieron periodistas y medios como la columnista de la edición inglesa de la revista Hola Anniki Sommerville quien reivindicó la característica de Madonna ‘de hacer las cosas a su manera’. “Es una mujer de 67 años que actúa en uno de los eventos más importantes del mundo, lanza un nuevo álbum y le pasa el micrófono a la próxima generación de estrellas del pop. No es tristeza ni negación, es desafío”, consideró.

En cambio, el diario holandés Algemeen Dagblad publicó recientemente en su portada una crítica sobre el doble rasero del edadismo y el machismo al comparar a Madonna y a Mick Jagger. Su artículo expone cómo al mayor exponente de los Rolling Stones, su cantante Mick Jagger se le celebra por seguir activo en los escenarios a sus 76 años, mientras que a Madonna, a sus 68, se le exige ‘envejecer con dignidad’ y se le critica con dureza por su físico.

Un legado que sigue influyendo

El lanzamiento de ‘Confessions II’ también reafirmó la influencia de una artista que ha transformado el pop durante más de cuatro décadas. En su crítica musical, el diario británico ‘The Telegraph’ calificó el último álbum de Madonna como un reclamo de su posición de liderazgo como Reina del Pop, de tono desenfadado y bailable. También, durante su debut a inicios de julio, el disco ocupó el primer lugar de la lista de los 100 Mejores Álbumes de la revista Billboard.

Desde su irrupción en la década de 1980, Madonna redefinió la relación entre música, moda, sexualidad y activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Su capacidad para reinventarse marcó el camino de generaciones posteriores de artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, Dua Lipa, Rosalía o Charli XCX, quienes han reconocido la influencia de la cantante estadounidense.

Su regreso cobra especial relevancia en una época en la que las redes sociales amplifican tanto el entusiasmo de sus seguidores como las críticas centradas en su aspecto físico, un fenómeno que rara vez afecta con la misma intensidad a figuras masculinas de edad similar.

Diversos estudios sobre la industria del entretenimiento han señalado que las mujeres suelen ver reducidas sus oportunidades laborales conforme envejecen, mientras que los hombres mantienen con mayor facilidad posiciones de liderazgo artístico y comercial.

El éxito como respuesta

Más allá de las discusiones sobre género y edad, el lanzamiento de ‘Confessions II’ ha demostrado que existe un amplio interés por las nuevas propuestas de Madonna. El álbum ha generado una intensa conversación en las redes sociales y ha despertado la nostalgia de quienes consideran ‘Confessions on a Dance Floor’ uno de los mejores discos de música bailable del siglo XXI.

El fenómeno también refleja un cambio en el consumo musical. En una época dominada por las plataformas de streaming, las audiencias ya no dependen exclusivamente de la radio o la televisión para descubrir música, lo que permite que artistas con trayectorias consolidadas encuentren nuevas generaciones de seguidores.

El álbum original – lanzado el pasado 3 de julio – sobrepasó los 145 millones de reproducciones en Spotify, mientras que el álbum posterior ‘Afterhours Edition’ recibió 150 millones de reproducciones totales.

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