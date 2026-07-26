‘Confessions II’: el regreso de Madonna desafía el edadismo y reabre el debate sobre el lugar de las mujeres en el pop

En una industria musical donde el éxito de las artistas suele medirse con una vara distinta a la de sus colegas masculinos, el lanzamiento de ‘Confessions II’, el nuevo álbum de Madonna, ha reavivado el debate sobre el edadismo y el machismo que todavía persisten en la industria del entretenimiento.

A sus 67 años, la ‘Reina del Pop’ no solo vuelve con un disco que recupera el espíritu electrónico y bailable de ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005), considerado uno de los álbumes más influyentes de su carrera, sino que también desafía la narrativa de que las mujeres deben abandonar el centro de la cultura popular al llegar a determinada edad.

Lejos de tratarse únicamente de un lanzamiento musical, ‘Confessions II’ representa una declaración sobre la permanencia artística. Madonna regresa en un momento en el que la conversación sobre la igualdad de género en la música se ha ampliado para incluir otro tema históricamente relegado: la discriminación por edad hacia las mujeres.

Mientras artistas masculinos como Bruce Springsteen, Paul McCartney o Bono de la agrupación U2 continúan lanzando discos y encabezando giras sin que su edad se convierta en el centro de la conversación, las intérpretes femeninas suelen enfrentar cuestionamientos sobre su apariencia, su vigencia comercial o incluso su derecho a seguir ocupando espacios de relevancia.

La propia Madonna ha denunciado esta situación en repetidas ocasiones. En 2023, en su discurso durante la gala de los Premios Grammy, abordó el edadismo que reciben las mujeres en la industria y aseguró que esta problemática continúa siendo una de las formas de discriminación más aceptadas socialmente.

Una opinión que las pasadas semanas también suscribieron periodistas y medios como la columnista de la edición inglesa de la revista Hola Anniki Sommerville quien reivindicó la característica de Madonna ‘de hacer las cosas a su manera’. “Es una mujer de 67 años que actúa en uno de los eventos más importantes del mundo, lanza un nuevo álbum y le pasa el micrófono a la próxima generación de estrellas del pop. No es tristeza ni negación, es desafío”, consideró.

En cambio, el diario holandés Algemeen Dagblad publicó recientemente en su portada una crítica sobre el doble rasero del edadismo y el machismo al comparar a Madonna y a Mick Jagger. Su artículo expone cómo al mayor exponente de los Rolling Stones, su cantante Mick Jagger se le celebra por seguir activo en los escenarios a sus 76 años, mientras que a Madonna, a sus 68, se le exige ‘envejecer con dignidad’ y se le critica con dureza por su físico.