Dua Lipa y Callum Turner celebran su boda en Sicilia, pero la polémica les roba protagonismo

Lo que prometía ser una de las bodas más exclusivas y comentadas del año también se ha convertido en motivo de controversia. La celebración de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner en Palermo, Sicilia, ha provocado el descontento de algunos residentes locales, quienes cuestionan las restricciones implementadas para garantizar la seguridad del evento.

La pareja, que habría formalizado legalmente su matrimonio en Londres días atrás, eligió la ciudad italiana para realizar una segunda ceremonia rodeada de familiares, amigos y destacadas figuras del entretenimiento internacional. El histórico Palazzo Gangi, una de las joyas arquitectónicas de Palermo, sería el escenario principal de los festejos, programados para extenderse durante tres días.

Sin embargo, el despliegue logístico y de seguridad necesario para la celebración ha generado críticas entre algunos habitantes. Como parte de las medidas adoptadas, se han establecido cierres temporales de calles, limitaciones para el uso de drones y restricciones de acceso en sectores del centro histórico.