  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
  3. >  Farándula
Farándula

Dua Lipa y Callum Turner celebran su boda en Sicilia, pero la polémica les roba protagonismo

Dua Lipa y Callum Turner celebran en Sicilia en medio de protestas
Dua Lipa y Callum Turner celebran en Sicilia en medio de protestas @dualipa
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/06/2026 12:02
La boda de Dua Lipa y Callum Turner desata polémica en Palermo por restricciones y cierres de espacios públicos

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Lo que prometía ser una de las bodas más exclusivas y comentadas del año también se ha convertido en motivo de controversia. La celebración de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner en Palermo, Sicilia, ha provocado el descontento de algunos residentes locales, quienes cuestionan las restricciones implementadas para garantizar la seguridad del evento.

La pareja, que habría formalizado legalmente su matrimonio en Londres días atrás, eligió la ciudad italiana para realizar una segunda ceremonia rodeada de familiares, amigos y destacadas figuras del entretenimiento internacional. El histórico Palazzo Gangi, una de las joyas arquitectónicas de Palermo, sería el escenario principal de los festejos, programados para extenderse durante tres días.

Sin embargo, el despliegue logístico y de seguridad necesario para la celebración ha generado críticas entre algunos habitantes. Como parte de las medidas adoptadas, se han establecido cierres temporales de calles, limitaciones para el uso de drones y restricciones de acceso en sectores del centro histórico.

“Palermo no está en renta”: la protesta que marca la boda de Dua Lipa y Callum Turner

La molestia de los residentes se reflejó en la aparición de carteles de protesta colocados en distintos puntos de la ciudad. Mensajes como “Palermo no está en renta”, “Nuestra plaza no es tu sala” y “Los espacios públicos pertenecen a todos” comenzaron a circular tanto en las calles como en redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales.

El caso ha reavivado el debate sobre el impacto de los eventos privados de lujo en ciudades históricas y el uso de espacios públicos para actividades exclusivas. Aunque algunos de los carteles fueron retirados, medios italianos reportaron la aparición de nuevos mensajes con reclamos similares.

Mientras tanto, la organización mantiene hermetismo sobre los detalles de la ceremonia. Fuentes cercanas aseguran que se han implementado estrictas medidas de seguridad y confidencialidad para evitar filtraciones sobre el enlace y la lista de invitados.

Pese a la polémica, la boda de Dua Lipa y Callum Turner continúa acaparando titulares y atención mundial, consolidándose como uno de los eventos sociales más comentados de 2026.

VIDEOS
Lo Nuevo