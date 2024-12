Falle Debbie Nelson, madre del famoso rapero Eminem

El mundo del entretenimiento está consternado por la noticia del fallecimiento de Debbie Nelson, madre del reconocido rapero Eminem, a los 69 años. Nelson falleció el pasado 2 de diciembre de 2024 en St. Joseph, Missouri, tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón en etapa terminal.

Debbie Nelson fue conocida luego de que su hijo plasmara parte de su historia familiar en las letras de sus canciones. Además, en 2008, reveló algunos detalles de su relación, madre e hijo, en su libro ‘My Son Marshall, My Son Eminem’, donde compartió varios pasajes de su difícil niñez, como cuando asumió, a la edad de 10 años, la responsabilidad de criar a sus cuatro hermanos menores, tras la separación de sus papás.

En sus memorias, Debbie contó que, a los 16 años, se casó con Marshall Bruce Mathers Jr, padre de Eminem, a quien dio a luz cuando tenía sólo 18 años de edad. Tras el éxito de su hijo quedaron al descubierto sus problemas familiares, una situación que el rapero contó en la canción Cleanin’ Out My Closet, tema por el que debió emprendió acción legal en contra del rapero por el delito de difamación, una situación por la que solicitó una indemnización de más de 11 millones de dólares.

La estrella y su madre habían tenido una tensa relación que a menudo se reflejó en su famosa música, especialmente en los primeros años de su carrera. Por ejemplo, en las populares canciones My name is y Cleanin’ out my closet, Eminem acusa a Debbie de abusar de las drogas y ser negligente. Además, en la película 8 Mile, basada en la historia del artista, la progenitora es retratada por Kim Basinger como una alcohólica.

Con el tiempo, madre e hijo intentaron reconciliarse en múltiples ocasiones. En el tema Headlights, de 2013, Eminem expresó su arrepentimiento por sus duras palabras y se disculpó por su tensa relación. Debbie incluso lo felicitó por su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022

En los últimos años, aunque no mantenían una comunicación constante, se evidenció un apoyo mutuo. A pesar de sus diferencias, Eminem brindó ayuda financiera a su madre, especialmente durante su lucha contra el cáncer. Esto incluyó cubrir los gastos de los tratamientos médicos y otros costos relacionados con su atención. Cuando Eminem fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022, Debbie Nelson le envió un mensaje de felicitación, expresando su orgullo y cariño por él. A pesar de los intentos fallidos de restablecer una relación más cercana, este gesto demostró que, a pesar de todo, su vínculo nunca se rompió por completo.

La relación entre madre e hijo, a pesar de ser conflictiva, fue fundamental en la historia pública de Eminem y sirvió como inspiración para algunas de sus canciones más íntimas y emotivas.