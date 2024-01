Los Critics Choice Awards, una noche de logros para el cine y la televisión

Hollywood celebró en la noche del 14 de enero los Critics Choice Awards, dando a conocer lo mejor del cine y televisión del año 2023.

Oppenheimer consolidó su posición de líder en la temporada de premios con ocho premios Critics Choice Awards, incluidos los de mejor película y mejor director para Christopher Nolan esta noche en Santa Mónica.

De hecho, fue el show de Barbenheimer en los CCA, donde su rival de verano, Barbie, terminó en segundo lugar con seis triunfos, incluyendo el de mejor comedia.

Emma Stone se llevó la mayor sorpresa cinematográfica de la noche al llevarse el premio a la mejor actriz por Poor Things de Searchlight, después de que Lily Gladstone ganara los Globos de Oro la semana pasada.

Pero Paul Giamatti ganó el premio al mejor actor por The Holdovers, de Focus Features, repitiendo su victoria en los Globos.

El palmarés de Oppenheimer también incluyó el premio al mejor conjunto de actores, efectos visuales, montaje, fotografía y banda sonora. Tras su victoria en el Globo de Oro como actor de reparto, fue Robert Downey Jr., y Da’Vine Joy Randolph, de The Holdovers, hizo lo mismo como actriz de reparto.

Barbie, la película número uno de 2023, también ganó en las categorías de “Guion original”, “Diseño de producción”, “Diseño de vestuario”, “Peluquería y maquillaje” y “Mejor canción” por «I’m Just Ken». Hablando con la guionista y directora Greta Gerwig desde el escenario, el compositor Mark Ronson dijo: “El hecho de que hayas dedicado 11 minutos a este poderoso festival de baladas de rock progresivo para que los chicos también pudieran llorar y tomarse de la mano un poco, estamos en deuda contigo para siempre por eso”.

Fue una reducción de los Globos de Oro en las principales categorías de la pantalla pequeña, con Beef de Netflix, Succession de HBO y The Bear de FX como Mejor Serie Limitada, Serie Dramática y Comedia, respectivamente.

Lo mismo ocurre con la interpretación: Kieran Culkin y Sarah Snook repitieron como ”Mejor actor y actriz en un drama” por Succession, y Jeremy Allen White y Ayo Edebiri se llevaron el premio a “Mejor actor y actriz en una serie de comedia” por The Bear, de FX.Y Ali Wong y Steven Yeun, que se llevaron el premio a la “Mejor actriz y actor en una serie limitada o película para televisión” por Beef.

Billy Crudup y Elizabeth Debicki ganaron las respectivas categorías de “Mejor Actor de Reparto” y “Mejor Actriz de Serie Dramática” por The Morning Show y The Crown, esta última repitiendo su triunfo en los Globos. Ebon Moss-Bachrach de The Bear y la ausente Meryl Streep de Only Murders in the Building se llevaron los premios de “Reparto de comedia”.

Maria Bello y Jonathan Bailey tomaron los premios de “Actriz y actor de reparto en una serie limitada o en un telefilme” por Beef y Fellow Travelers de Showtime, respectivamente.

Beef and The Bear encabezó la lista de televisión con cuatro galardones cada uno, y Succession obtuvo tres. Universal Pictures lideró a todas las distribuidoras con ocho victorias, todas para Oppenheimer, y Warner Bros fue la siguiente con media docena para Barbie.

Netflix arrasó con las cadenas y plataformas de streaming con ocho triunfos, duplicando a FX y HBO, que tenían cuatro cada una.

Margot Robbie entregó el SeeHer Award a su compañera de reparto de Barbie, la actriz, directora y productora hondureña America Ferrera. Se le otorgó el galardón por su aporte a la sociedad y su lucha por los derechos de las mujeres. James Mangold subió al escenario para honrar a Harrison Ford, estrella de Indiana Jones y Dial of Destiny, con el Career Achievement Award.

Barbie llegó a la noche liderando todos los nominados a Critics Choice con 18, Oppenheimer y Poor Things siguiendo con 13 cada uno. Killers of the Flower Moon tuvo 12. The Morning Show fue el mejor de la pantalla chica con seis nominaciones, seguido de Succession con cinco. Abbott Elementary, The Bear, Beef, Lessons In Chemistry, Loki, Reservation Dogs y A Small Light obtuvieron cuatro cada uno.