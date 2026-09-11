Muere a los 94 años la princesa Astrid de Noruega, hermana del rey Harald V

La princesa Astrid de Noruega falleció este viernes 11 de septiembre a los 94 años, informó la Casa Real noruega, en un nuevo golpe para la familia real del país escandinavo, apenas 15 días después de la muerte de su hermano, el rey Harald V.

Según informó El Mundo, Astrid, hermana del fallecido monarca y tía del actual rey Haakon VIII, tuvo durante décadas un papel relevante dentro de la familia real. El rey Haakon VIII ordenó que las banderas permanecieran a media asta en el balcón del Palacio Real este viernes y durante la jornada del funeral.

El monarca destacó la dedicación con la que su tía representó a la Casa Real y su compromiso con las personas vulnerables y la inclusión. Haakon también recordó el respaldo que Astrid brindó a su hermano Harald y al resto de la familia, según El Mundo.

El rey la describió como una mujer leal y comprometida, además de destacar su carácter directo y su disposición a expresar sus opiniones. Durante sus últimos años, las apariciones públicas de la princesa se hicieron cada vez menos frecuentes.

Astrid se casó en 1961 con Johan Ferner, navegante y medallista olímpico, quien falleció en 2015. El matrimonio enfrentó en su momento objeciones de la Iglesia noruega debido a que Ferner era divorciado. La pareja tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner, según informó el medio.

La Casa Real noruega atraviesa así un nuevo momento de duelo, mientras la familia despide a una figura que durante décadas permaneció vinculada a las actividades y responsabilidades de la monarquía.