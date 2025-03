Róyer Pérez: el artista que da vida al Carnaval con su magia creativa

“Sin temor a equivocarme, calculo que en mis 32 años de vida he diseñado más de 300 vestidos”, dijo al recordar su más reciente logro cuando se alzó con el triunfo en la competencia ‘Mejor Traje Nacional’ con el diseño del traje ‘Soberanía’ que presentó la representante de Los Santos, Marie Schwarz en el Miss Universo Panamá que se realizó en agosto del año pasado.

“Este vestido es uno de los más costosos que he diseñado en toda mi trayectoria. La cantidad de cristales que lleva esta pieza confeccionada a mano es incalculable”, expresó este artista de apenas 32 años, pero con un gran talento que lo ha llevado no solo a vestir a muchas reinas del patio, sino también a las mujeres más bellas del Miss Universo de Ecuador y Venezuela.

“Mi primera experiencia en el diseño y la confección de trajes de fantasías y carrozas inició en el 2010 cuando empecé a adquirir los conocimientos que me transmitió el profesor y folclorista Norman Sánchez de Santo Domingo de Las Tablas, quien vio en mí esa chispa de arte para crear las obras que se lucen durante el Carnaval”, contó a este medio Róyer, quien este año tuvo la gran misión de diseñar todo el ajuar que esta noche lucirá Su Majestad Almendra Crovari Correa, reina de Calle Arriba de Las Tablas 2025 durante su coronación. Además del vestido, Róyer, quien es oriundo de la provincia de Los Santos, también diseñó la hermosa corona que llevará este año la emperatriz número 70 del Palacio de Los Tulipanes.

El lujo y esplendor que se vive en los carnavales vuelve a ser protagonista del jolgorio más popular de Panamá. Hermosos vestidos y alucinantes carrozas engalanarán estas fiestas gracias al talento de artistas como Róyer Pérez, quien desde el 2010 está resaltando la belleza y el donaire de muchas reinas del Carnaval y este año no es la excepción.

¿Cómo se prepara Róyer?

Para realizar estas creaciones, según Róyer, él, al igual que otros artistas, primero se conecta con la musa. Todo se diseña de acuerdo con la temática que previamente ha seleccionado el comité de arte de cada tuna. El diseño depende también del físico de cada reina y de aspectos que resalten sus atributos, informó.

“Antes de empezar a preparar el diseño se tiene que estudiar a fondo la cultura que se escogió para representar cada alegoría que se presentará durante los cuatro días del Carnaval”, manifestó Róyer, al indicar que antes de diseñar el vestido de coronación de la soberana de Calle Arriba de Las Tablas tuvo una preparación de 45 días.

“Hay que documentarse bien a través de libros y videos para atinar con cada detalle”, puntualizó el también maquillista profesional, quien a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de vestir a las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Chitré, Las Palmas, Santo Domingo y Las Tablas.

“Me siento privilegiado y agradecido con Dios por regalarme este arte. No me veo en la vida haciendo otra cosa que no sea poniendo mi talento a disposición de Panamá y de todas las personas que requieran de mis servicios”, expresó este artista nacido en La Villa de Los Santos para el mundo.