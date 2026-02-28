Fernando Valverde: el poeta que reinventó la bondad

En noviembre de 2025 el poeta Fernando Valverde (Granada, España, 1980) se ponía en contacto conmigo para tratar algunos temas, y nos planteamos así la posibilidad de publicar bajo el sello cultural y editorial que dirijo —el duende gramático, así con minúsculas y en cursiva— la edición panameña de su ya célebre poemario Los hombres que mataron a mi madre, un libro estremecedor que ha visto la luz en múltiples países y ha venido a consolidar su prestigio como una de las voces poéticas más relevantes de la poesía en lengua española y universal.

La edición impresa ya está en nuestras manos y la presentaremos este próximo jueves 5 de marzo de 2026, de 4:00 p.m. a 6:00 p. m., en la Biblioteca Simón Bolívar del Campus Central de la Universidad de Panamá.

Así que tendremos el privilegio único de conocer a este bardo español radicado en Estados Unidos, quien durante esta cita dictará la conferencia magistral «La justicia poética: el poema como espacio del bien moral», gracias a la invitación que nuestra primera casa de estudios le hiciera por vía del decanato de la Facultad de Humanidades, tras la diligente gestión de la profesora Yolanda Hackshaw, de la Escuela de Español; toda vez que Valverde diera a conocer su interés por visitar Panamá y tener contacto con el ámbito estudiantil universitario, así como con el público lector, más allá de las aulas.

«La llegada del poeta español Fernando Valverde con su obra Los hombres que mataron a mi madre representa para nuestros estudiantes una apertura a nuevas sensibilidades, lenguajes y miradas hacia la literatura», nos dice Anais Morán Rovi, Directora de la Escuela de Español y renombrada actriz y declamadora de algunos de los clásicos de nuestra poesía.

Se trata, pues, de una actividad doble, gratuita y abierta a todos los lectores que deseen acompañarnos. Luego de la conferencia magistral, habrá un breve intercambio con estudiantes universitarios de la carrera de Español y de la Maestría en Literatura Latinoamericana y Panameña, y, acto seguido, presentaré, en mi calidad de editor y director general del sello cultural, el libro que es una proeza emotiva y un testimonio en verso de que se puede beligerar ante un tema espinoso con evidente estatura literaria.

Coorganizada por la Facultad de Humanidades, la Escuela de Español y el Sistema de Bibliotecas (SIBIUP) de la casa de Méndez Pereira, quienes fungen como anfitriones, y por el duende gramático, que inaugura con Valverde su colección «Voces maestras», esta fiesta de la palabra cuenta con la decidida colaboración de Atrapando libros, de Ameth Valencia; POLIfacético, de Félix Ruiz; y con la del escritor y cineasta Dionisio Guerra, grandes aliados todos en la divulgación de la cultura literaria y escénica local e internacional.

Para Andrea Puerta Salgado, quien cursa con el primer puesto de honor el último año de la carrera de Español en la Universidad de Panamá, y es además parte del colectivo POLIfacético, «la visita de Valverde es una oportunidad significativa de aprendizaje y de encuentro con la literatura. Su conferencia nos ofrecerá un marco crítico para comprender su poética, y la presentación de su libro nos permitirá dialogar directamente con su proceso creativo. Es realmente un honor como aprendices de la lengua contar con su presencia en nuestra universidad».

Por su parte, Ameth Valencia, el más reconocido «instagramero» del país en materia de difusión comentada de obras literarias, y también estudiante de la Maestría en Literatura Latinoamericana y Panameña, señala que estos «intercambios literarios con autores de otros países enriquecen nuestra visión de lo que se está escribiendo fuera, y nos dan ocasión de conocer otros imaginarios y puntos de vista respecto a la literatura». Es de la opinión de que este encuentro con Valverde contribuirá a «abrir las puertas poéticas para conocer a un enamorado de la palabra, un elegido por la poesía y un trabajador memorable del arte literario».

Los hombres que mataron a mi madre —como escribió la profesora de la Universidad de Columbia Nathalie Handal— «simboliza la tragedia de nacer mujer en un mundo legislado por hombres. Acostumbrado a hacer “lírica de las ruinas”, Fernando Valverde nos adentra en un bosque lleno de lobos y serpientes bajo el gobierno de la sociedad civil. Cuestiones como la orfandad, el maltrato, la mentira, la violencia, la manipulación o el miedo son tratadas con toda la crudeza de quien saboreó el veneno de la traición de su propia estirpe. Este libro magnifica una voz que Charles Simic calificó como “la más original de su generación” y que ha dado lugar a poemas que Raúl Zurita considera «condenados a la inmortalidad».

La edición panameña de 72 páginas se suma, en buena hora, a un grupo de medio centenar de obras que se han venido publicando sin precipitaciones, de manera orgánica, desde 2013, cuando apareció el primer libro del sello: El día que no tuvo noche, de la notable poeta nacional Mar Alzamora Rivera.

Cuenta con un sobrio y limpio, acaso minimalista paratexto de Jairo Llauradó Cedeño, miembro del consejo editorial y responsable del diseño gráfico. Un lúcido prólogo de la también escritora panameña Yolanda Hackshaw le sirve de pórtico. Y he convenido con el autor que sea obsequiada, como estímulo y puente de diálogo, a los estudiantes universitarios que confirmen su asistencia.

También estará disponible para que el público general la adquiera y conozca de primera mano la voz de este poeta que, según lo consigna Hackshaw, «no incrimina [en este libro] una biografía: evidencia una estructura. No escribe “sobre mujeres”: escribe con la ausencia de una mujer que encarna a muchas. Ese gesto es político sin necesidad de consignas».

El sello cultural el duende gramático nace hace poco más de dos décadas, en 2005, con la intención de promover las letras, las bellas artes y la cultura en general.

En su recorrido, los libros pasan a formar parte fundamental de su gestión sociocultural; de ahí que cuente entre sus autores a los panameños Mar Alzamora Rivera, Javier Alvarado, Danae Brugiati Boussounis, Melitón Robles Esquina, Mónica Araúz, Jaiko Jiménez Caín, Isabel Boza López, Enrique Jaramillo Levi, Aura Méndez de Canova, Samuel Robles Areas, Sandra Collazos McPherson, Benjamín Ramón, Isabel Burgos, Bolívar Márquez Campodónico, Blanca Montenegro, Alex Mariscal, Ximena Eleta de Sierra, Javier Medina Bernal, María de los Ángeles Del Cid, Maninaindi Roldán y Oderay Del Cid, varios de ellos recipientes del Premio Ricardo Miró, el máximo galardón de las letras de Panamá, en diversas categorías.

También figuran en la lista autores como Margarita Carballeda Carballeda (España), Osvaldo Campos (Costa Rica), María Carballeda Carballeda (España-Panamá), María Gabriela Bermúdez Punceles (Venezuela), y Gabriela Grajeda Arévalo (Guatemala).

El sitio oficial de Fernando Valverde consigna que está considerado como uno de los autores más internacionales de la lengua española y que investigadores de más de cien universidades (Harvard, Oxford, Princeton, la Sorbonne y Bolonia, entre ellas) lo eligieron el poeta más relevante nacido después de 1970.

Su poesía ha sido traducida a diferentes idiomas y publicada en más de veinte países. En 2017 y 2025 la editorial Visor publicó diferentes ediciones de su poesía completa. Entre sus reconocimientos destacan galardones como el Federico García Lorca, el Antonio Machado o el Emilio Alarcos del Principado de Asturias.

Además, fue nominado a un premio Grammy Latino por un proyecto de música y poesía. En la actualidad, trabaja como profesor de Romanticismo y Poesía en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. En palabras de Raúl Zurita, «en la poesía de Fernando Valverde encontramos la coherencia de una disposición bondadosa hacia el mundo. Por su profundidad y transparencia, por la claridad de sus imágenes, por su deslumbrado trato con lo real, la obra de Valverde nos recuerda que, frente a los mundos arrasados de la historia, la poesía tuvo también que inventar la bondad».

Con su visita nos sentimos felices de que, juntos, el propio Fernando, la Universidad de Panamá, el duende gramático y sus aliados culturales, los estudiantes universitarios y el público en general, al que invito a acompañarnos con mucho entusiasmo, pondremos una nueva pica en Flandes.

¡Bienvenido a Panamá, Fernando Valverde!