Festival Experimental de Teatro continúa con monólogos y obras bipersonales

En la semana que ahora inicia continuará el Festival Experimental de Teatro (FEXT), una actividad organizada por el Ministerio de Cultura (MiCultura) que se desarrollará hasta el próximo 31 de mayo y ofrecerá al público una variada selección de espectáculos teatrales basados en monólogos y obras bipersonales.

La iniciativa busca fortalecer la actividad teatral nacional mediante la presentación de propuestas innovadoras, procesos de formación, investigación y espacios de intercambio artístico dirigidos tanto a creadores como al público en general.

Para la selección de los artistas, grupos y compañías participantes, se evaluaron propuestas inéditas o ya estrenadas que cumplieran diversos requisitos, entre ellos la calidad del espectáculo teatral, un máximo de dos actores en escena, una duración mínima de veinte minutos y la posibilidad de adaptarse a espacios escénicos alternativos, íntimos, públicos o convencionales.

Entre los criterios establecidos para la confección de la cartelera teatral también se tomaron en cuenta aquellas propuestas que promovieran la reflexión social desde la perspectiva del espectador, mediante temáticas relacionadas con la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad, los afrodescendientes y los pueblos originarios, tanto en su contenido como en su conformación artística, técnica o administrativa.

A continuación, la programación de las obras restantes:

‘Mujer derecho’, de William Castro — lunes 25 de mayo, Teatro Estrellas, 8:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

‘Hablemos de lo que no hemos vivid’o, de Sandy Correa — martes 26 de mayo, Mi-Teatro, 7:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

‘¿En qué lío me metí?’, de Jeidis Soto — miércoles 27 y jueves 28 de mayo, Telón Teatro Studio, 8:00 p. m.

‘Insomnio asistido’, de Jessica Vázquez — jueves 28 de mayo, Mi-Teatro, 8:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

‘Zaratustra’, de Ariadne Betancourt — viernes 29 de mayo, Mi-Teatro, 8:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

‘Memoria prohibida’, de Omar Herrera — sábado 30 de mayo, Auditorio Roque Cordero de la Ciudad de las Artes, 7:00 p. m. Incluye conversatorio al finalizar.

‘El banquete de los desaciertos’, de Roy Williams — sábado 30 de mayo, Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes, 8:00 p. m.

Las obras ‘Entre vacíos y telarañas’, de Mariela Aragón Chiari, presentada el pasado sábado 23 de mayo en el Teatro Guild de Ancón, y ‘Viejo mar’, de Jaime Newball, presentada este domingo 24 de mayo en el Espacio Cultural San Lorenzo, también fueron seleccionadas por un comité integrado por tres especialistas del teatro panameño.

El costo del boleto para cada una de las presentaciones no excederá los cinco balboas (B/.5.00).

Como incentivo adicional, esta actividad organizada por el Ministerio de Cultura de Panamá incorporará este año una función especial para la obra con mayor proyección, que posteriormente será presentada en al menos un punto estratégico del país.

La selección se realizará tomando en cuenta la votación del público (50 %), la valoración del jurado (10 %), el voto de la organización (20 %) y el voto de los participantes del festival (20 %).