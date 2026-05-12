‘Fuenteovejuna Cimarrón’: el Teatro Nacional reimagina el clásico de Lope de Vega

El director artístico del Teatro Nacional César Robles expresó ayer en la conferencia de prensa que hay un gran volumen de historias panameñas que anhelan darse a conocer. Una tendencia que va en consonancia con los esfuerzos realizados en los últimos años por parte del Teatro Nacional de enfocar su contenido en la realidad y en las historias que marcaron a un país.En relación a los esfuerzos por tener a la cultura como prioridad de Estado, el director de las artes del Ministerio de Cultura Gianni Bianchini ratificó la voluntad de la institución de dar una plataforma a los artistas en la que ellos se sientan acogidos para dar su máximo potencial.