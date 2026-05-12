‘Fuenteovejuna Cimarrón’: el Teatro Nacional reimagina el clásico de Lope de Vega

Ya falta poco para que el Teatro Nacional ponga sobre las tablas uno de los espectáculos más esperados de su agenda artística 2026: ‘Fuenteovejuna Cimarrón’, el cual es una adaptación de un clásico proveniente del denominado ‘Siglo de Oro’ español, con la que se busca hacer justicia y memoria de acuerdo a la esclavitud que practicó la Colonia española en América Latina durante la época de la colonización.

Ideada por la dramaturga Isabel Burgos, el elenco de ‘Fuenteovejuna Cimarrón’ estará encabezado por Arturo Wong Sagel – quien realizará el papel del Comendador – así como Claribel González, Augusto Posso, Rogelio Bustamante, Erik Rodríguez, Juan Carlos Avendaño, Gustavo Dowerds, Roxana Rivera, Joana Girón, Jomel McDonald, Julián Urriola.

Dolly Wilson, Sussi Witgreen y Katia Viggiano. De igual forma, la música del grupo panameño Afrodisiaco – ganador de la Gaviota de Plata del Festival de la Canción de Viña del Mar – colaborará con la banda sonora del musical.

El elenco encarna una historia en la que todo un pueblo se une para eliminar físicamente al Comendador por los abusos y vejámenes a los que los tenía sometidos. A partir de entonces, el pueblo decide atribuirse a sí mismo la autoría del asesinato.

En conversación con La Estrella de Panamá, Burgos reveló que decidió ponen en escena esta adaptación de la obra de Lope de Vega cuando el director artístico del Teatro Nacional César Robles le sugirió la puesta en marcha de una adaptación teatral de una obra clásica con un elenco abiertamente afrodescendiente.

“Yo le propuse inmediatamente que trabajáramos la obra ‘Fuenteovejuna’ de Lope de Vega, porque veía un vínculo muy grande. El pueblo de Fuenteovejuna sufre una opresión muy fuerte de parte del comendador y yo veía fácilmente la similitud con los esclavos que estaban en América, que sufrían una opresión semejante. Para mí era muy clara la conexión entre ambas historias”, relató.

Después, cuenta Burgos, vinieron varios años en los que ha estado pensando en cómo adaptar la historia en el teatro “Me preguntaba si quería que la obra dijera exactamente lo mismo que dice el texto original o si quería agregar algo más. ¿Cómo le habla, cómo resuena un texto de hace 400 años al público panameño de hoy? Ese ha sido el trabajo. Y, por supuesto, el enorme reto de adaptar una obra monumental como esa. ¿Quién cuenta la historia y quién tiene derecho a contarla y a decir su parte de la verdad? Esa es la visión”, reflexionó Burgos, añadiendo que los clásicos literarios de la lengua española muchas veces contienen una narrativa desde el punto de vista del colonizador.

Para Burgos, esta es una ocasión propicia para poner sobre la mesa aquellos aspectos de la historia que en la actualidad se desconocen o se prefiere no abordar como la huella que dejó la esclavitud y la colonización en América.

“Como no tenemos una gran industria de cine o de televisión donde podamos ver nuestras historias representadas, estas terminan contándose principalmente a través de la literatura. Y la literatura no está al alcance de todo el mundo. Esa es la realidad. Es difícil conseguir nuestros propios libros, interesarse en ellos; no hay un gran mercado para nuestra literatura. Entonces, nuestras historias están como escondidas. Si tú activamente no vas a buscarlas, nunca las encuentras. Y eso me interesa muchísimo. En el teatro me interesa trabajar con la memoria”, reflexionó Burgos.

Esta no es la primera vez en la que Burgos trabaja el aspecto de la memoria histórica. Con su obra ‘Los Inocentes’ – galardonada con el Premio Ricardo Miró en el 2018 – la dramaturga exploró la convivencia entre los panameños y los estadounidenses en la Zona del Canal durante los años 1960.

En esta ocasión, Burgos se adentra en los esclavos usados por los colonizadores para buscar las perlas que se encontraban debajo del mar en el Archipiélago de las Perlas. Es entonces, cuando la también escritora decide explorar la historia de los que se vieron obligados por los colonizadores a bucear en las profundidades del mar para encontrar las perlas más preciadas con las que hacer negocio.

“Es fascinante pensar que en el Archipiélago de Las Perlas hubo un centro de acopio de perlas y una pesquería enorme donde se pescó la Perla Peregrina, esa perla tan famosa que usó la actriz estadounidense Elizabeth Taylor, probablemente la perla más famosa del mundo. Así mismo, Contadora se llama Contadora porque era el lugar donde se contaban las perlas. Y esto casi nadie lo sabe”, precisó Burgos.

A fin de establecer un relato ajustado a los hechos históricos en esta adaptación del famoso texto de Lope de Vega, Burgos acudió a la asistencia del historiador Félix Rodríguez Velásquez. El antropólogo e investigador permanente del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales profundizó en las perlas panameñas como un elemento importante dentro del comercio global que practicaba la Colonia española, especialmente en los siglos XVI y XVII.

“La obra de Isabel retoma un punto que considero muy importante: cómo una joya que comenzó a extraerse del fondo del mar en el siglo XVI para ser comercializada globalmente sigue generando imaginarios hasta el día de hoy. Creo que la obra es un buen ejemplo de eso. Las perlas, que siempre asociamos con grandes reyes y élites, también sirven aquí para recordar a todas las otras personas involucradas en este comercio global. Uno de los elementos importantes de la obra es justamente recordar cómo buzos africanos, que cruzaron el océano Atlántico y fueron comerciados en distintas regiones de América, terminaron convirtiéndose en expertos que extraían estas joyas marinas del fondo del mar”, ahondó el historiador, quien tuvo la tarea de precisar términos, lugares y figuras históricas en el guion para hacer un relato lo más ajustado a la realidad dentro de esta ficción teatral.