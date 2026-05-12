Fundación Gilda de Cedeño fortalece apoyo a adultos mayores con donación al Hogar Santa Luisa en Colón

En un esfuerzo por contribuir al bienestar de las poblaciones más vulnerables del país, la Fundación Gilda de Cedeño realizó recientemente una donación de mobiliario al Hogar Santa Luisa, ubicado en Puerto Pilón, provincia de Colón, reafirmando su compromiso con la responsabilidad social y el apoyo comunitario.

La entrega fue encabezada por el Licenciado Roberto Cedeño, representante legal de la fundación, en compañía de la Licenciada Lissy Jované, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, quienes formalizaron la donación ante las autoridades y el personal del hogar. Este aporte consistió en la entrega de diversos muebles, incluyendo camas, sillas, mesas y otros enseres, los cuales fueron trasladados hasta las instalaciones del hogar mediante un operativo coordinado, destinados a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que residen en el centro.

El Hogar Santa Luisa es una institución dedicada al cuidado y atención integral de personas de la tercera edad, brindándoles un espacio seguro, digno y acompañado. Actualmente, el hogar alberga a 22 adultos mayores, aunque cuenta con una capacidad para atender hasta 40 residentes, lo que evidencia la importancia de recibir apoyo constante para fortalecer su funcionamiento y ampliar su alcance.

Los muebles donados serán utilizados para optimizar los espacios comunes y privados del hogar, aportando mayor comodidad y funcionalidad en la vida diaria de sus residentes. Este tipo de contribuciones no solo mejora las condiciones materiales, sino que también impacta positivamente en el bienestar emocional de quienes forman parte de esta comunidad.

Durante la visita, representantes del Hogar Santa Luisa manifestaron su agradecimiento por el gesto solidario, destacando que el respaldo de organizaciones comprometidas resulta clave para continuar desarrollando su labor. Asimismo, resaltaron que las necesidades de este tipo de centros suelen ser constantes, por lo que cada aporte representa una oportunidad de brindar una mejor calidad de vida a sus residentes.

Por su parte, la Fundación Gilda de Cedeño reiteró su interés en seguir impulsando iniciativas sociales en distintas regiones del país, enfocadas en generar un impacto positivo y sostenible. La organización mantiene una línea de trabajo orientada a brindar apoyo principalmente a hombres y adultos mayores que han pasado o están atravesando situaciones de violencia doméstica, promoviendo valores como la solidaridad, la empatía y la responsabilidad social.

Este tipo de acciones refleja la importancia del trabajo conjunto entre la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro y comunidades, como un mecanismo efectivo para atender necesidades reales y generar cambios significativos. En un contexto donde el envejecimiento de la población representa un reto creciente, iniciativas como ésta cobran aún mayor relevancia.

La Fundación Gilda de Cedeño hace un llamado a la ciudadanía y al sector privado a sumarse a este tipo de esfuerzos, ya sea a través de donaciones, voluntariado o alianzas estratégicas que permitan fortalecer la atención a los adultos mayores y otros grupos vulnerables en Panamá.

Con este tipo de aportes, la fundación continúa consolidando su labor social, demostrando que pequeñas acciones pueden generar grandes impactos en la vida de quienes más lo necesitan.