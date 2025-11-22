Fundación Luces realiza primera gira médica neurológica especializada en epilepsia en Veraguas

La Fundación Luces – creada para luchar contra la epilepsia – realizó <b>recientemente su primera gira médica neurológica integral especializada en epilepsia, con el fin de acercar una atención más especializada y basada en múltiples disciplinas, al interior del país</b>.La jornada, que se desarrolló en Santiago de Veraguas en coordinación con el Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, atendió a 120 pacientes con epilepsia. El equipo multidisciplinar que atendió a los pacientes, de acuerdo a la nota de prensa, <b>estuvo integrado por neurólogos panameños y argentinos, junto a profesionales en fisioterapia, psicología, personal de apoyo clínico, y de la empresa privada, entre otros</b>.Los pacientes recibieron atención especializada en diversas áreas como <b>consultas neurológicas especializadas, electroencefalogramas, resonancias magnéticas, tomografías, orientaciones psicológicas, asesorías y recomendaciones de terapias de rehabilitación en casa, exámenes especiales según las necesidades clínicas, y odontología</b>, entre otros.El equipo multidisciplinar estuvo liderado por el profesor y vicepresidente de Asuntos Académicos del Departamento de Neurología de Northwell Health, en Estados Unidos, el neurólogo panameño Dr. Rubén Kuzniecky, quien lidera <b>actualmente programas médicos, formativos y quirúrgicos que han permitido que numerosos niños y niñas panameños con epilepsias graves</b> sean operados dentro del país por más de 10 años, a través de la Fundación Luces.'Esta es nuestra primera gira médica neurológica integral al interior del país, y <b>representa un paso fundamental para reducir la brecha de acceso a diagnóstico y seguimiento especializado. Queremos que ningún paciente con epilepsia tenga que esperar años para recibir atención de calidad</b>', dijo Kuzniecky, según una nota de prensa.Por su parte, la directora del Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, la Dra. Shirley Reyes, aseguró que '<b>esta gira representa una luz de esperanza para los pacientes con epilepsia en nuestra región</b>. Juntos estamos haciendo posible una atención especializada y digna para quienes más lo necesitan.'