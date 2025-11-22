Fundación Luces realiza primera gira médica neurológica especializada en epilepsia en Veraguas

La Fundación Luces – creada para luchar contra la epilepsia – realizó recientemente su primera gira médica neurológica integral especializada en epilepsia, con el fin de acercar una atención más especializada y basada en múltiples disciplinas, al interior del país.

La jornada, que se desarrolló en Santiago de Veraguas en coordinación con el Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, atendió a 120 pacientes con epilepsia. El equipo multidisciplinar que atendió a los pacientes, de acuerdo a la nota de prensa, estuvo integrado por neurólogos panameños y argentinos, junto a profesionales en fisioterapia, psicología, personal de apoyo clínico, y de la empresa privada, entre otros.

Los pacientes recibieron atención especializada en diversas áreas como consultas neurológicas especializadas, electroencefalogramas, resonancias magnéticas, tomografías, orientaciones psicológicas, asesorías y recomendaciones de terapias de rehabilitación en casa, exámenes especiales según las necesidades clínicas, y odontología, entre otros.

El equipo multidisciplinar estuvo liderado por el profesor y vicepresidente de Asuntos Académicos del Departamento de Neurología de Northwell Health, en Estados Unidos, el neurólogo panameño Dr. Rubén Kuzniecky, quien lidera actualmente programas médicos, formativos y quirúrgicos que han permitido que numerosos niños y niñas panameños con epilepsias graves sean operados dentro del país por más de 10 años, a través de la Fundación Luces.

“Esta es nuestra primera gira médica neurológica integral al interior del país, y representa un paso fundamental para reducir la brecha de acceso a diagnóstico y seguimiento especializado. Queremos que ningún paciente con epilepsia tenga que esperar años para recibir atención de calidad”, dijo Kuzniecky, según una nota de prensa.

Por su parte, la directora del Hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, la Dra. Shirley Reyes, aseguró que “esta gira representa una luz de esperanza para los pacientes con epilepsia en nuestra región. Juntos estamos haciendo posible una atención especializada y digna para quienes más lo necesitan.”