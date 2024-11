Estos restaurantes panameños están en la lista de los 100 mejores de Latinoamérica

Santiago y Buenos Aires se consolidan como potencias culinarias en Latinoamérica

Santiago de Chile reafirma su prestigio como destino gastronómico de alto nivel en Latinoamérica, con siete restaurantes incluidos en el prestigioso listado de los puestos 51-100 de Latin America’s 50 Best Restaurants en 2024, un restaurante más que el año anterior. Destacan Yum Cha (No.54), Pulpería Santa Elvira (No.57), La Calma by Fredes (No.62), Demencia (No.66) y Olam (No.78), junto a las nuevas incorporaciones Casa Las Cujas (No.72) y Karai by Mitsuharu (No.98).

Siguiendo la tendencia, Buenos Aires sobresale con cuatro establecimientos: Crizia (No.53), Anchoíta (No.73), Alo’s (No.81) y el debutante Mengano (No.82). Otras ciudades que fortalecen su presencia son Bogotá, Lima, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Quito y São Paulo, con tres restaurantes cada una.

Quito también celebra nuevas inclusiones, con Clara (No.88) -galardonado con el American Express One To Watch Award-, y Tributo (No.92), junto a Quitu (No.97). Este año, la lista extendida abre las puertas a Costa Rica y Mendoza, Argentina, con Conservatorium (No.70) y Azafrán (No.84), respectivamente.

William Drew, director de contenido de Latin America’s 50 Best Restaurants, expresó que esta lista extendida apoya su misión de reconocer la diversidad culinaria de la región y promover el turismo gastronómico, una industria en crecimiento en Latinoamérica.

La lista completa la puede leer aquí