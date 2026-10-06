Panama Coffee Weeks: más de 60 puntos de venta se suman a la celebración del café panameño

El café de especialidad panameño llegará a cafeterías y restaurantes de distintos puntos del país con la primera edición de Panama Coffee Weeks, una iniciativa que se desarrollará del 15 al 31 de octubre como antesala de World of Coffee Panamá 2026.
La propuesta, organizada por Panama Weeks, busca acercar a consumidores locales y visitantes al origen, las variedades, los procesos y los perfiles de sabor del café producido en Panamá. De acuerdo con Melissa Pinto, socia fundadora y CEO de la plataforma, más de 60 puntos de venta a nivel nacional participarán en la iniciativa.
Durante Coffee Weeks, los establecimientos ofrecerán propuestas especiales que combinarán café de especialidad panameño con creaciones dulces o saladas.
Los precios anunciados oscilan entre $8 y $14, y el beneficio estará disponible exclusivamente para pagos con tarjetas Visa. El precio no incluye impuestos ni propina.
La iniciativa incorpora cafés provenientes de fincas productoras locales y busca conectar a los consumidores con los distintos actores de la cadena: productores, cafeterías, restaurantes y baristas.
“Era súper importante para nosotros apoyar estas iniciativas y ser la antesala del World of Coffee Panamá”, explicó Pinto, quien destacó que la actividad también busca ampliar el conocimiento sobre el café de especialidad panameño entre los consumidores.
Panama Coffee Weeks coincidirá con la celebración de World of Coffee Panamá, que se realizará del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center.
El encuentro será la primera edición de World of Coffee en Latinoamérica y reunirá a productores, compradores, tostadores y profesionales de la industria. La organización espera más de 13,000 visitantes y estima la participación de más de 370 expositores globales.
El evento también será sede del World Barista Championship, que se desarrollará del 22 al 25 de octubre y contará con más de 50 campeones provenientes de distintos países.
Para Ernesto Orillac, director del Grupo 13 de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la realización de World of Coffee representa una oportunidad para proyectar internacionalmente la marca país y mostrar no solo el café panameño, sino también otros productos y experiencias vinculadas al turismo.
“Es la oportunidad que tiene Panamá para poder seguir posicionándose y que lo conozcan por el café”, señaló Orillac durante el lanzamiento.
World of Coffee Panamá contará con espacios dedicados a productores, tostadores, catas, conferencias y talleres. La organización destaca que el encuentro busca acercar a los profesionales internacionales al origen y conectar a los productores latinoamericanos con compradores de distintos mercados.
Coffee Weeks plantea extender esa experiencia más allá del centro de convenciones y llevarla a los establecimientos participantes. La programación incluirá también catas, talleres y otras actividades especiales en algunos de los locales.
Entre las fincas aliadas figuran Altieri, Garrido, Kotowa y Lamastus, mientras que la ruta incluye establecimientos en Ciudad de Panamá y provincias como Chiriquí, Colón y Coclé.
La información sobre los Coffee Specials, los establecimientos participantes y la programación estará disponible a través de WEEK.PA y las redes sociales de Panama Weeks.
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