Panama Coffee Weeks: más de 60 puntos de venta se suman a la celebración del café panameño

El café de especialidad panameño llegará a cafeterías y restaurantes de distintos puntos del país con la primera edición de Panama Coffee Weeks, una iniciativa que se desarrollará del 15 al 31 de octubre como antesala de World of Coffee Panamá 2026.

La propuesta, organizada por Panama Weeks, busca acercar a consumidores locales y visitantes al origen, las variedades, los procesos y los perfiles de sabor del café producido en Panamá. De acuerdo con Melissa Pinto, socia fundadora y CEO de la plataforma, más de 60 puntos de venta a nivel nacional participarán en la iniciativa.

Durante Coffee Weeks, los establecimientos ofrecerán propuestas especiales que combinarán café de especialidad panameño con creaciones dulces o saladas.

Los precios anunciados oscilan entre $8 y $14, y el beneficio estará disponible exclusivamente para pagos con tarjetas Visa. El precio no incluye impuestos ni propina.

La iniciativa incorpora cafés provenientes de fincas productoras locales y busca conectar a los consumidores con los distintos actores de la cadena: productores, cafeterías, restaurantes y baristas.

“Era súper importante para nosotros apoyar estas iniciativas y ser la antesala del World of Coffee Panamá”, explicó Pinto, quien destacó que la actividad también busca ampliar el conocimiento sobre el café de especialidad panameño entre los consumidores.