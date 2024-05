Harmodio Arias Madrid, homenaje a un ciudadano y presidente excepcional

Una sociedad llena de privaciones no podrá jamás consentir sacrificios ilimitados si los gobernantes no los comparten en igual proporción. En la nueva política intervencionista de drásticos sacrificios, el Dr. Arias no dejó de pensar en las reacciones bruscas de sus críticos. Pero cultor como era de la ciencia política, sabía perfectamente bien que los planes de reconstrucción nacional o que conllevan medidas en extremo severas, solo pueden implantarlas los gobiernos surgidos legítimamente de las urnas, porque la legitimidad del sufragio es la madre de la credibilidad de los pueblos.

Debo decir, y no lo puedo ocultar, que ocupo esta tribuna con mucho orgullo. Traigo la representación de mi pueblo para rendir homenaje al muy ilustre Dr. Harmodio Arias Madrid en el centenario de su nacimiento. Me he de ocupar del pensamiento y de su acción constructiva como presidente de la República, sobre todo de sus tareas nacionalistas, civilizadoras o culturales, que dejaron huellas y que ni el olvido deliberado ha podido borrar.

La lucha por la personalidad internacional

El Dr. Harmodio Arias antes de llegar a la Presidencia de la República era conocido por su línea revisionista del tratado de 1903. Sus críticas al pacto canalero arrancan de su tesis “El Canal de Panamá: Estudio sobre la diplomacia americana”, sustentada en la Universidad de Cambridge. Su tarea divulgadora se registra en ensayos, discursos, artículos, todos tendientes a crear un alma nueva en el país. Brillantes panameños, luego unidos en Acción Comunal, escribieron imperecederas jornadas patrióticas que determinaron la evolución del nacionalismo panameño. En los primeros años de república la conciencia nacional no demandaba mayormente la revisión del tratado a pesar de que desde 1904, Panamá oficialmente había dejado constancia en memorable documento de su insatisfacción por los términos del mismo. Belisario Porras intenta una revisión y no logra sus propósitos.

Establece, sin embargo, los puntos básicos de esa revisión, los que se cristalizan en un gobierno posterior y algunos lo materializan, con otras contrapropuestas, en el tratado de 1926. Para entonces, Acción Comunal había creado una conciencia nacional robusta y definida sobre los objetivos de la nacionalidad. No se podía concebir un Estado panameño que mantuviese sobre sus entrañas la espada de la intervención, no solo como un abuso de Estados Unidos, sino como una facultad consagrada en el texto de Bunau Varilla. Y tal texto, decía Harmodio Arias, concedía también el “uso, ocupación y control de cualesquiera otras tierras y aguas situadas fuera de la Zona del Canal que pueden ser necesarias y convenientes para “la construcción, conservación, servicio, sanidad y protección del Canal.

”Para el Dr. Arias esa disposición debía ser analizada no independientemente del texto del tratado, sino inmersa en el mismo, definida por el objeto del tratado, que se celebró con el propósito de construir un Canal a través del istmo de Panamá. El Dr. Arias sentía una gran aprensión por esta cláusula porque interpretándola Estados Unidos había tomado, unilateralmente, muchas tierras fuera de los perímetros de la Zona del Canal. Por ello creó conciencia sobre la necesidad de un nuevo pacto que declarara terminada la construcción del Canal, para evitar la creciente toma de nuestras tierras. Para la generación que comandaba Acción Comunal eran lemas usuales la nulidad del tratado, la no perpetuidad y la neutralización cierta. Y dentro del análisis de la neutralización no podían caber las bases militares. Era una generación revisionista. No levantó la bandera de la nacionalización del Canal. Para esta época las luchas nacionalistas de nuestro pueblo eran solitarias. Ni existía un mundo solidario a las justas aspiraciones panameñas ni las grandes potencias pensaban en un proceso de descolonización.

No había Naciones Unidas postulando y acordando la descolonización del mundo. En la década de 1920, cuando Harmodio Arias y muchos otros con su pluma y verbo arreciaban la lucha revisionista, solo el Partido Aprista, de modo orgánico, se opuso al estatus del Canal como via al servicio de los intereses de Estados Unidos y levantó la bandera de un Canal Interamericano, como via de servicio público. Con estos antecedentes llega el tratado Alfaro-Kellog al seno de la Asamblea Nacional. Allí lo espera el Dr. Harmodio Arias, diputado a la Asamblea Nacional; lo critica por contener cláusulas que afectan la dignidad de la nación y tras recios debates redacta de su puño y letra la moción que le dio sepultura en medio del regocijo nacional.

En la Presidencia de la República, seis años después, tenía el Dr. Harmodio Arias Madrid la oportunidad de materializar los objetivos centrales de la lucha nacionalista de su generación, sobre todo los objetivos que dicen relación con la no intervención, con la no perpetuidad, con la neutralización efectiva, y otros, que también se refieren al perfeccionamiento de la independencia nacional. En medio de la crisis fiscal y económica que castigaba al país, el Dr. Harmodio Arias Madrid inició gestiones directas ante el presidente de Estados Unidos para que entre ambos gobiernos y pueblos renaciera un espíritu de comprensión que hiciera posible la revisión del tratado de 1903. En el mensaje presidencial de 1934 el Dr. Harmodio Arias Madrid enumera los puntos que deberían satisfacerse con el fin de que surgiera la comprensión señalada. Posteriormente y estimulado sin duda por el viaje del Dr. Harmodio Arias Madrid, el Gobierno de Estados Unidos comunica al de Panamá el interés de revisar el tratado de 1903. El Dr. Harmodio Arias adopta una línea cautelosa y se inician negociaciones atendiendo los objetivos diseñados por el Dr. Arias. Tras largas negociaciones se suscribe el tratado Arias-Roosevelt que logra algunas aspiraciones fundamentales de la nación panameña.

Se elimina la facultad otorgada a Estados Unidos para intervenir con su fuerza pública a Panamá. La vigencia de esa cláusula odiosa hizo daño enorme al país porque a más de mediatizarnos como Estado, cada ocupación humillaba al hombre panameño, el que tenía que contener su ira al compás de la impotencia. Se eliminó la cláusula que daba pie a Estados Unidos para interpretar, en pugna con la tesis panameña, que podía tomar nuevas aguas y tierras, unilateralmente, para la construcción del Canal. Se lograron otras ventajas de tipo comercial.

No se obtuvieron otros objetivos nacionalistas como la garantía de la neutralización efectiva y el cese de la perpetuidad y se incorporaron algunas cláusulas, como la X que mereció enconados debates en la Asamblea Nacional y cuyas observaciones expuestas por los cuatro diputados que advirtieron el texto han tenido la personal adhesión de quien les dirige la palabra. Empero tuvo el Dr. Harmodio Arias el mérito de eliminar disposiciones que lesionaban nuestra soberanía y a partir de ese momento la personalidad internacional del Estado panameño adquirió otra categoría.