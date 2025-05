Como parte de la conmemoración de los 122 años del fusilamiento de Victoriano Lorenzo, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. proyectó el documental Héroe transparente, dirigido por el cineasta panameño Orgun Wagua.

Más de 120 jóvenes de entre 12 y 17 años participaron en la actividad, que terminó convirtiéndose en un espacio de reflexión colectiva sobre las luchas indígenas y la forma como la historia nacional suele ser contada por otras voces.

Asistieron estudiantes de los centros educativos Homero Ayala, Instituto Enrico Fermi y Colegio Europeo de Panamá, acompañados por sus docentes. Durante 50 minutos, se sumergieron en un relato en el que líderes, artistas e historiadores reconstruyen quién fue Victoriano Lorenzo y qué significa hoy su figura para el país.

A pesar de que se trató de una convocatoria controlada, la asistencia superó la capacidad del recinto. Una vez finalizado el documental, empezaron a levantarse manos por todos lados, con urgencia, buscando la palabra para compartir impresiones, dudas, emociones.

Cada intervención iba en la misma dirección: valorar el aporte de Victoriano, nacido en El Cacao, y reconocer la vigencia de las luchas de los pueblos originarios. Los jóvenes miraron el pasado y dialogaron con el presente.

Los estudiantes también conversaron con el director, Orgun Wagua, quien compartió detalles sobre la producción del documental, realizado hace once años. Habló del proceso investigativo, del reto de conseguir fondos y del compromiso detrás de cada escena.

Sin embargo, más allá del interés por la técnica, lo que motivó a los jóvenes fue la figura de Victoriano. Querían hablar de su liderazgo, de su legado, de su pertinencia. Y así lo hicieron. De hecho, una estudiante del Centro Educativo Homero Ayala comentó: “Nos toca seguir ese legado, conocer más de la historia de Panamá y todo lo que tiene que ver con la justicia, [la protección de] nuestra flora y nuestra fauna”.

Otra voz, esta vez del Colegio Europeo de Panamá, reflexionó: “A nosotros, de repente por tener la suerte de ser estudiantes de escuelas privadas no nos llegan mucho o no nos enteramos de muchas de esas historias y esas luchas con las que no nos sentimos tan identificados con ellas, pero conocerlo es importante y que nos llegue de una manera que podamos entender. Aunque nosotros no creamos, estas luchas también nos tocan a todos, porque no solamente Panamá, sino todo el mundo está bajo un gobierno oligarca que básicamente no permite a muchas culturas expresarse de la manera que es. Abrir los ojos es importante, informarse es importante”.

En medio del diálogo, otra participante interrumpió para decirle al director: “Usted recalca que esto pudo haber sido grabado ayer, y viendo lo que se proyecta, esto todavía lo vemos, esas luchas de las personas...”.

De esta jornada quedó una intención compartida: hacer más proyecciones como esta, incluso en sus propios colegios. Sobre esto, el director expresó que todo centro educativo debería contar con una sala de proyecciones audiovisuales. La afirmación fue celebrada con aplausos.

Con información de Dayana Ribas