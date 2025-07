Historia de dos ministerios

Giulia De Sanctis: ‘El Ministerio de la Mujer no ha estado en la discusión pública’

¿Qué opinas de la desaparición del Ministerio de la Mujer?

Me parece lamentable que un espacio para impulsar la equidad de género desaparezca así. Un espacio que las mujeres nos hemos ganado a pulso en la lucha colectiva. En los escasos dos o tres años que tiene el ministerio, no se ha logrado que la población lo apoye. Y es que el Ministerio de la Mujer no ha estado en la discusión pública. Cuando me opuse abiertamente a su eliminación, mucha gente me dijo que esa institución “no hace nada”.

Siento que el Ministerio de la Mujer no se aprovechó al máximo. Más que nada, lo que ha hecho es proveer albergues y mucho apoyo a mujeres maltratadas. Su enfoque principal es combatir la violencia de género, lo cual obviamente es esencial. El presidente anunció que el programa de albergues pasará al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), o sea que el programa no desaparecerá. Pero no es lo mismo hacerlo desde un ministerio, que debe tener muchas otras responsabilidades, que dentro de otro ministerio con otras tareas y prioridades. Me parece muy triste este anuncio.

Algunas líderes feministas dicen que al Ministerio de la Mujer nunca se les dio la oportunidad porque se le adjudicó un presupuesto bajísimo desde el inicio.

No conozco el día a día del ministerio. Pero cualquier tipo de programa de política pública requiere fondos. Definitivamente hay prejuicios en contra de la mujer y esos prejuicios se ven reflejados justamente en su cierre. No tengo ninguna duda al respecto. Ha habido dos ministras, y pienso que cada una ha hecho su trabajo de acuerdo con lo que tenía.

El ministerio ha apoyado a las mujeres indígenas en algunos programas de emprendimiento, que son importantes porque si eres mujer e indígena o afrodescendiente muy a menudo significa que eres parte de los grupos más débiles de la sociedad. Tenemos que apoyarlas. Cerrar el ministerio es cerrarle la puerta a ese enorme sector de la población. Las mujeres somos la mitad del país y a veces la sociedad no lo ve de esa manera.

¿Con la inminente desaparición del Ministerio de la Mujer, qué podemos hacer para continuar la lucha por los derechos de la mujer?

Si de verdad existe la voluntad de llegar a una negociación, a un término medio, pienso que el Mides podría tener un Viceministerio de la Mujer, de manera que se le dé la debida relevancia a este tema. Además de la protección de las mujeres, hay que estar encima de las políticas públicas; por ejemplo, la debida implementación de la ley que garantiza una cuota de mujeres que participen en las juntas directivas, la cuota de la participación de las mujeres en la política, etc. También está el tema de la información: carecemos de información vital sobre la condición de las mujeres y necesitamos que se hagan investigaciones de rigor, como han hecho los ministerios de la mujer en otros países.

Además, hay que impulsar la capacitación de las mujeres y las políticas públicas en relación con su inclusión en los programas de ciencia y tecnología, que es donde estamos más rezagadas por asuntos culturales. Es decir, el Ministerio de la Mujer –o ahora, posiblemente, el Viceministerio– tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas estas políticas públicas. Esto no necesariamente requiere de un gran presupuesto, sino de creatividad y trabajo en conjunto con otras entidades que hacen la recolección de información. Por ejemplo, tener un convenio con centros de investigación y de ahí hacer políticas públicas. Estar presente en la discusión pública.