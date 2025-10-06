Homenaje a Pedro Altamiranda: Hijos celebran su legado

Entre luces, ensayos y melodías que reviven décadas de historia panameña, la familia Altamiranda vive con emoción la llegada del musical que celebra la vida del icónico trovador Pedro Altamiranda. Para ellos, este montaje no solo es un espectáculo: es un reencuentro con su padre, con su voz y con la esencia del país que tanto amó.

“Sumamente emocionado. Era un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo”, confesó su hijo Pedro Altamiranda, quien fue uno de los impulsores del proyecto. Recordó que en 2022 ya se había cumplido un primer sueño con un homenaje en vida junto a artistas panameños, pero tener ahora una obra teatral dedicada a su historia es, para la familia, “un gran sueño, gran meta”.

“Desafortunadamente él no la va a poder ver, la va a poder ver de otra manera” expresó con mucha nostalgia.

El musical, dirigido por Benjamín Cohen, que reúne a más de 60 artistas y 25 números musicales, recorre la vida del trovador desde su infancia hasta sus últimos días, cuando aún enviaba mensajes de voz a sus amigos a través de WhatsApp.

Uno de esos audios se convirtió en pieza clave de la dramaturgia. “Uno de los últimos audios que él mandó antes de fallecer a su grupo de amigos de WhatsApp, ese audio me lo compartieron, y el audio me dio un gran mensaje a mí como persona, como dramaturgo, y dije ‘ese es el mensaje que va a ser el mensaje de la obra’”, destacó el director.