Indagaciones

Hay diversos problemas de gran peso diario silencioso en la región que deberían ser puestos en el centro de la agenda. Entre ellos los que se sintetizan a continuación.

Informe

Fueron publicados los resultados de la prueba Pisa 2025. Dicha evaluación es impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que mide las competencias de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. La evaluación se aplicó a más de 760.000 estudiantes en todo el mundo. Participaron en el estudio 91 países. Entre ellos 13 latinoamericanos. La región mostró resultados preocupantes. Se mantuvo de manera general por debajo del promedio de la OCDE, mostrando una profundización del rezago educativo y un desempeño bajo en las 3 áreas. Algunos datos:

Liderazgo regional: Uruguay y Chile encabezan las mediciones en la mayoría de las áreas. En ciencias, por ejemplo, Uruguay lideró con 445 puntos y Chile alcanzó 442 puntos, seguidos por Costa Rica con 424.

Brecha con la OCDE: El promedio general de la OCDE en ciencias fue de 482 puntos. Los países mejor posicionados de la región quedaron entre 37 y 58 puntos por debajo de esa media, lo que equivale a casi un año de aprendizaje de retraso.

Argentina y México registraron fuertes caídas en matemáticas. Brasil, Colombia y Costa Rica se mantuvieron estancados, mientras que Chile retrocedió tanto en matemáticas como en lectura.

Menor rendimiento: En la parte baja de la tabla regional, países como Guatemala, Paraguay y República Dominicana tuvieron los mayores retrasos, con una alta proporción de alumnos sin alcanzar los niveles mínimos de competencia básica.

Impacto tecnológico: El informe advierte sobre la distracción por celulares en clase (reconocida por hasta el 57% de los alumnos) y señala que los estudiantes que usan inteligencia artificial para resolver tareas de manera absoluta obtienen menores puntajes que quienes no la usan.

Los niveles de educación serán decisivos para las perspectivas de la región. Las cifras limitadas alcanzadas requieren análisis desagregados y en profundidad.

Propuesta

La Comisión Europea ha preparado un proyecto de ley para regular el acceso de los menores a los medios sociales. Surge como consecuencia de una crisis de salud pública infantil. Los problemas a prevenir son: i) crisis de salud mental y adicción, ii) tragedias fatales y acoso, y iii) contenido tóxico y algoritmos. Además de las redes abarca videojuegos en línea, plataformas de intercambio de videos y asistentes virtuales o chatbots de IA. Su estructura se basa en un sistema escalonado por edades:

Menores de 13 años (Prohibición absoluta)

Entre 13 y 15 años (”Minicuentas” supervisadas)

De 15 a 18 años (Diseño seguro obligatorio)

Contempla la inversión de la carga de la prueba. Serán las grandes tecnológicas quienes deban demostrar ante la ley que sus entornos virtuales son 100% seguros antes de permitir el acceso de menores. Estarán prohibidas las funciones adictivas. Varios países como Francia, Dinamarca, Italia y Grecia ya han avanzado con leyes nacionales independientes. La Unión Europea necesita homogeneizar las reglas para que las plataformas no se salten los controles fiscales o geográficos.

Salud pública

Se va a realizar una conferencia plenaria de las asociaciones de sicólogos y áreas afines de América Latina. Serán puesto a foco problemas claves que sufre la región y que afecta la salud mental. Entre ellos: las migraciones masivas movidas por necesidad, las altas tasas de violencia, el peso de las mafias de la droga, la falta de acceso adecuado a tratamiento, la conexión récord continua a los medios sociales, el descenso de la solidaridad, la explosión del individualismo egoísta y la codicia, la corrupción y el crecimiento de formas de estrés regresivas. Entre los más afectados están las madres y niños vulnerables y las edades mayores desprotegidas. Estos y otros factores como las elevadas desigualdades y el debilitamiento de la cohesión social repercuten en la salud física y mental. Forma parte de los llamados Determinantes Sociales de la Salud. Se propondrán acciones colectivas.

Anotación