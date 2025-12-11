‘Innova market’: productos fuera de estándar son aprovechables

En el recorrido durante el Innova Market, los estudiantes exhibían sus productos elaborados con frutas, tubérculos, granos e incluso, con escamas de pescado. Algunos de estos fueron:<b>Garbelle brownie de remolacha a base de harina de garbanzo</b>: Un producto enfocado a la demanda de alimentos saludables e inclusivos. Es vegano, sin azúcar ni gluten, apto para personas celíacas. Hicieron harina de garbanzo, que contiene proteína vegetal, fibra y micronutrientes, y un puré de remolacha que aporta pigmentos antioxidantes, vitaminas y minerales. <b>Salsa de maíz con espesante de escamas de pescado</b>. Gabriel Contreras y Kietza Domínguez usaron granos de maíz tierno para hacer una pasta con otros ingredientes como mayonesa, leche y limón. Mediante procesos con ácidos, degradaron las escamas de pescado para extraer colágeno para espesar la salsa. <b>Pastelito de chayote (Chayito’s pie)</b>. El chayote (<i>Sechium edule</i>) tiene alrededor de 90% de agua, fibra, vitamina C, potasio, calcio, folatos, antioxidantes y es bajo en calorías. Este proyecto consiste en un pastelito dulce, elaborado con masa de hojaldre con relleno de chayote. El producto puede incentivar un mayor consumo de chayote, sobre todo, entre los niños.<b>Raíces picantes</b>: Son dos salsas artesanales, una de naranjilla con ají chombo y una de piña con ají chombo. Entre los parámetros fisicoquímicos que midieron están el pH, grado Brix, acidez y humedad.<u><b> </b></u><b>PixButter: Mantequilla de pixbae (</b><i><b>Bactris gasipaes</b></i><b>)</b>. La investigación de este grupo confirmó la viabilidad y el valor nutricional de la mantequilla enriquecida con harina de pixbae como un producto lácteo funcional y estable, con buena textura y aceptación del producto.<b>Mermelada de remolacha con guineo</b>: Es un producto funcional y saludable, rico en antioxidantes y potasio, con poca azúcar. <b>Marapán, harina funcional a base de cáscara y semilla de maracuyá mezclada con arroz</b>. El proyecto de Lianeth Ceballos y John Polo consiste en una harina compuesta con 30% de cáscara y semillas de maracuyá, y un 70% de harina de arroz. Usualmente, la cáscara y semillas de maracuyá se desechan, a pesar de que contienen compuestos bioactivos, antioxidantes y fibra. <b>Galletas de yuca</b>. El objetivo principal de este grupo era desarrollar una galleta saludable a base de yuca, un tubérculo alto en carbohidratos y almidones. También contiene antioxidantes, vitamina C y del grupo B. La galleta tenía una presentación atractiva y crujiente.<b>Almíbar de mango con carambola</b>. La fruta china, estrella o carambola (<i>Averrhoa carambola</i>) tiene antioxidantes, vitamina C y fibra; abunda en regiones de Panamá Oeste (Capira, San Carlos, La Chorrera), pero no es muy consumida. En cambio, el mango es muy popular en el país y aporta vitaminas A, C, fibra y antioxidantes. La propuesta de este grupo fue un almíbar con ambas frutas, llamado Mangomíbar Estelar.<b>Bocadillos de tomate de árbol</b>. Este equipo utilizó el tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>), una fruta de sabor agridulce que contiene vitaminas, minerales esenciales y antioxidantes para crear un bocadillo con una textura firme, suave y con un sabor agridulce agradable.<b>Ají mimoso: dulce a base de plátano maduro y mermelada de ají dulce</b>. Los estudiantes trabajaron con plátanos maduros para crear una masa homogénea para hacer el dulce (empanaditas) y con pimentones rojos frescos y otros ingredientes, prepararon la mermelada como relleno. Otros de los proyectos incluyeron: un dulce lácteo de maracuyá a base de lactosuero, mamallena de pera y mousse de saril.La FAO indica que existen soluciones eficaces a lo largo de toda la cadena alimentaria para reducir la cantidad total de alimentos que se pierden o desperdician. En ese sentido, la ciencia e innovación alimentaria contribuye a reducir el desperdicio de alimentos y promueve la sostenibilidad.