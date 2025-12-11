‘Innova market’: productos fuera de estándar son aprovechables

¿Cómo se pueden aprovechar las frutas, tubérculos u otros productos agrícolas, que son nutritivos y aptos para el consumo, pero que no cumplen los criterios estéticos o de clasificación comercial? ¡Transformándolos! Gran parte de los productos agrícolas se desperdician, ya sea porque son muy pequeños, deformes, con protuberancias, manchas, golpes leves o raspones, están muy maduros o descoloridos. Estos alimentos no cumplen con el estándar comercial y los consumidores los rechazan. No obstante, con un poco de creatividad, se pueden utilizar en conservas, snacks, bebidas fermentadas, productos deshidratados, de panadería y repostería, entre otros. Tomando esto en cuenta, desde el año 2022, los estudiantes de la licenciatura en Biotecnología de Alimentos de la Facultad de Biociencias y Salud Pública de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), investigan, desarrollan y prueban procesos para crear nuevos productos con ingredientes de las mermas agrícolas, velando por la calidad y seguridad. En una degustación, exhiben sus carteles y explican sus proyectos a los visitantes. “Este evento académico, Innova Market, es organizado por los estudiantes de esta carrera, allí presentan los resultados de sus proyectos integrando la ciencia con la innovación aplicada al desarrollo de productos que aún no se encuentran en los mercados nacionales, ni regionales”, añade el Prof. Jay Molino. La Prof. Hellys Saurí, coordinadora de la carrera de Biotecnología de Alimentos de la Udelas, destaca que en esta tercera edición de Innova Market, participaron alrededor de 77 estudiantes. “Los estudiantes implementan su creatividad, cuidando la inocuidad alimentaria, y evalúan los procesos fisicoquímicos, como el pH y la humedad. Los fortalecemos con los conocimientos de la industria y una parte de microemprendimiento”.

Fermentación de frutas

El estudiante Jahir Ureña ha trabajado en bebidas fermentadas de mango y piña. “Hemos hablado con productores de piña de La Chorrera que tienen merma, que no pueden exportar”. Añade que ha sido guiado por la Prof. Saurí, el Dr. Molino y la Mgtr. Lurys Martínez, decana de la Facultad de Biociencias y Salud Pública. Ureña aplicó a la Convocatoria de Semillero de Investigación en Educación Superior 2025 Ronda I de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y fue beneficiado para continuar con sus investigaciones de fermentación de frutas. “Estoy desarrollando una bebida fermentada de nance, papaya y piña. El objetivo del proyecto es utilizar la merma de fruta que no cumple con los estándares del mercado; por ejemplo, si la piña tiene la corona torcida o quemaduras por el sol. Los productores ya han invertido en esas frutas y con este proyecto, usamos esas frutas y las pasamos por un proceso de fermentación para darle un valor agregado”. La primera etapa consiste en estandarizar y caracterizar la bebida. Cada fruta tiene su grado Brix (°Brix), que es una medida que indica la cantidad de azúcares disueltos en su jugo. Se usa para evaluar dulzor, madurez y calidad en frutas, jugos, néctares y productos procesados. “Lo que hacemos es estandarizar el proceso para que nuestro mosto tenga un porcentaje de °Brix de 20% a 23% grados, que es óptimo para que sea replicado”, añade Ureña. En la segunda etapa, estudiará la vida útil de la bebida sometiéndola a tres temperaturas diferentes: temperatura ambiente, de 0°C a 5°C, y 45°C para ver el comportamiento de distintos ambientes y determinar si es óptimo para un mercado a futuro.

Sabores, física y química