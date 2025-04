Innovación que se convierte en tradición

El salón está dispuesto, Una gran mesa despliega dos grupos de quesos servidos en sus respectivas tablas. Una delegación del Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos, USDEC, por sus siglas en inglés, visitó Panamá como parte de una gira por Centroamérica que incluyó Guatemala y Costa Rica. Rodrigo Fernández, director y representante en Centroamérica, México y República Dominicana de USDEC dio la bienvenida a periodistas y medios de comunicación para compartir información y degustar algunos quesos.

“Somos una organización que representa a los exportadores y la industria láctea de Estados Unidos, que fue fundada y creada por los productores de leche de Estados Unidos. Como ustedes saben, sin leche pues no, no hay queso. Y no es de primera vez que estamos acá. Hemos trabajado con Panamá desde hace ya muchos años”, dice Rodrigo Fernández a los presentes en el encuentro.

En esta ocasión, la delegación, conformada por directivos del gremio y 14 empresas productoras de quesos, principales proveedores de queso a nivel mundial y que ofrecen sus productos en el área de Centroamérica, presenta el evento que han denominado “Descubriendo los quesos de Estados Unidos” y que incluye varias actividades como una serie de mesas redondas con representantes de la industria panameña de alimentos, como compañías queseras, distribuidores, supermercados y proveedores de servicios de alimentos.

“Muchos de ellos ya tienen aquí negocio en Panamá, otros buscan hacer nuevos negocios y la idea es entrelazar más el negocio entre Panamá y Estados Unidos en materia de ingresos”, comentó.

Actualmente Estados Unidos es el principal proveedor de quesos importados en la región, en una relación de largo plazo. En Panamá, el 80% del mercado de queso importado en Panamá proviene de Estados Unidos. “La idea es crecer juntos con nuestros socios panameños y lo estamos trabajando”, concluyó.

Merle Mc Neil, Vicepresidenta Global de Autoservicios comentó que se han propiciado encuentros de compradores locales con proveedores para expandir el mercado con nuevas propuestas en el portafolio. “Estamos acá para promover el mercadeo, no para responder sobre políticas comerciales o asuntos regulatorios”, advirtió la especialista.

El principal propósito de la visita es dar a conocer la oferta de quesos que hoy día ofrece Estados Unidos. “Cuando se piensa en quesos no se piensa en Estados Unidos, pero realmente tenemos una larga historia como productores de quesos”, destaca la especialista.

Respaldada por un video y una presentación en diapositivas, se hizo un recorrido por la historia del queso en Estados Unidos, una que empieza alrededor del siglo XVI cuando europeos procedentes de diversos países decidieron establecerse en Estados Unidos.