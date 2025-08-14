Isidra Guevara y su poder transformador en su libro: ‘Patrones que forjan destinos’

La artista plástica Isidra Guevara y su libro Patrones que forjan destinos son una declaración de que “sí se puede”, pese a la falta de recursos u oportunidades que se enfrentan en la colina de la vida.

Isidra, quien se mudó de Aguadulce a la capital para potenciar su carrera, le pidió ayuda a Dios y emprendió su viaje de superación. Hoy es autora de tres obras, dos de ellas dirigidas a los infantes bajo el título Coloreando con Isidra: Practica hábitos saludables, disponibles en dos versiones, para niños y para niñas.

Con una corona de rosas sobre su cabeza, la escritora compartió que es posible vivir del arte y que la disposición de dar “lo mejor de uno” es el catalizador de puertas que se abren solas.

“Patrones que forjan destinos” está dirigido a todos aquellos que desean reajustar su rumbo y caminar de manera diferente.