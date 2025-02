Jóvenes, piezas claves en la lucha contra la contaminación ambiental

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que los jóvenes no solo son víctimas de los efectos del cambio climático, sino que también son agentes de cambio.

Presencia

Richard forma parte de ASEZ Panamá, una organización afiliada a ASEZ, que tiene presencia en 175 países. Sus siglas significan Salva la Tierra de la A a la Z. Está conformado por estudiantes universitarios voluntarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, que buscan generar un impacto global, a través de la protección del medioambiente y al fomento de un futuro sostenible. Para ello, participan en diversas campañas de concientización, trabajo comunitario y apoyo a causas humanitarias en diferentes países.

Desde octubre de 2024, ASEZ Panamá comenzó sus operaciones. Alexander Rodríguez, director de ASEZ en Panamá, explicó que durante ese tiempo han realizado varias actividades relacionadas a limpieza de áreas protegidas e importantes del país, entre esas en el parque de Panamá Viejo donde recolectaron 2.5 toneladas de basura y en el Parque Nacional Camino de Cruce, ubicado en la Vía Centenario.

En esta última actividad contaron con el apoyo de Zoraida Jiménez, directora nacional de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente (Miambiente), quien a través de un comunicado expresó que “es fundamental que continuemos con estos esfuerzos en favor del medio ambiente. Los invitamos a seguir contribuyendo con buenas acciones que nos lleven hacia una sostenibilidad real”.

Asimismo, Julio Castillo, coordinador nacional de voluntariado ambiental de Miambiente, destacó el trabajo colaborativo con ASEZ Panamá. “Hoy estamos fortaleciendo el voluntariado a nivel nacional. Con esta actividad hemos logrado limpiar y mejorar considerablemente una zona que anteriormente estaba llena de basura debido a la mala disposición de los transeúntes. Agradecemos el esfuerzo de todos los involucrados”, afirmó.

El director de ASEZ en Panamá recordó que en febrero recibieron un equipo de experiencia cultural de Corea del Sur, conformada por siete universitarias, que llegaron con el propósito de impulsar el voluntariado en los jóvenes universitarios de Panamá.

También destacó que los voluntarios llevaron adelante una campaña de concientización a través de un foro ambiental titulado “Cero Plástico 2040 de ASEZ” en el auditorio de la Universidad de Panamá. El evento fue una actividad de concienciación que llamó a la comunidad internacional a tomar medidas para poner fin a la contaminación plástica para 2040.

“Para este foro muchos jóvenes vinieron por su propia voluntad. No lo hicieron por ASEZ o para tener una hora o nota, no. Fuimos testigos de una buena recepción, aunque un poco lento obviamente porque esto no va a ser rápido, claro, pero queremos que más jóvenes se unan viendo esto”, destacó Richard.

La voluntaria de ASEZ Panamá indicó que las actividades siempre están centradas en demostrar en cómo la contaminación ambiental tiene mucho que ver con el ser humano respecto a su “indiferencia y egoísmo” de cuidar el ambiente. “Nosotros mismos contaminamos todo y eso llega a ser un ciclo que no solo daña a los animales terrestres y acuáticos, sino también a nosotros mismos”, sentenció.