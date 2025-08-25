Parto humanizado | Conozca las recomendaciones de la OMS para tener un alumbramiento respetuoso

En los últimos días se han registrados situaciones en algunos hospitales del país relacionados con la atención en maternidad. Destacando el más reciente: una presunta confusión con la identificación de dos bebés en la Ciudad de la Salud.La <a href="/tag/-/meta/oms-organizacion-mundial-de-la-salud">Organización Mundial de la Salud </a>(OMS) establece un conjunto de <b>56 recomendaciones para los cuidados durante el parto</b>, con el objetivo de garantizar una <b>experiencia de nacimiento positiva</b>, segura y respetuosa para madres y recién nacidos. Estas directrices, que abarcan desde la fase de dilatación hasta el posparto inmediato, buscan reducir intervenciones innecesarias, promover <b>prácticas basadas en evidencia científica</b> y <b>colocar a la mujer en el centro de la atención,</b> priorizando su dignidad, el acompañamiento, la comunicación efectiva y el respeto a sus decisiones.