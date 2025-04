Juan Cierco, director corporativo de Iberia, urge a producir más combustible sostenible

El director corporativo de la aerolínea española Iberia, Juan Cierco, advirtió este jueves, durante un evento en conjunto con EFE en Buenos Aires, sobre la urgencia de incrementar la producción de combustible sostenible “para que la aviación siga siendo democrática” y no vuelva a ser algo de las élites.

“Tenemos que lanzar una voz de alarma”, alertó Cierco durante el EFE Fórum titulado ‘El impacto del transporte aéreo en el turismo argentino: perspectivas, retos y oportunidades’.

El director corporativo de Iberia anticipó que, debido a las regulaciones vigentes en Europa sobre la utilización de combustible aéreo sustentable (SAF, por sus siglas en inglés), volar será cada vez más caro, y destacó que la única forma de evitarlo es incrementar su producción.

“Si no somos capaces los Gobiernos europeos, el español en concreto, de aprovechar la oportunidad de este reto, no las dificultades sino las oportunidades que este reto y esta exigencia ponen encima de la mesa, de convertirnos en fabricantes de ese producto, que se fabrica de residuos forestales, urbanos, de aceites usados, y ponerle un precio más barato, el precio de ese combustible más caro va a repercutir en los billetes, sin lugar a dudas, y no vamos a poder ser competitivos”, destacó Cierco.

También resaltó que la exigencia del uso de este tipo de combustible por parte de las autoridades europeas volverá a las aerolíneas del continente menos competitivas que las de otras regiones y mencionó que la fabricación de SAF no solo permitirá que bajen los precios de los billetes sino que, “si España apostara de verdad” por su producción, podría generar para 2050 370.000 nuevos puestos de trabajo y aumentar su PIB en 56.000 millones de euros.

“Tenemos una oportunidad para que volar siga siendo asequible a todos los bolsillos y para convertirnos en una potencia industrial que no solo produzca combustible para nuestros aviones, nuestras compañías aéreas y nuestros ciudadanos, sino que pueda ser capaz de exportarlo al mundo y convertirnos en una industria muy competitiva”, agregó.

Vínculos turísticos y desafíos aéreos

El foro, que fue presentado por la directora de Negocio para Suramérica de la Agencia EFE, Nuria Engelmo, y moderado por la delegada de EFE en Argentina, Esther Rebollo, contó además con la participación del consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Felipe Formariz Pombo; la gerente para Argentina, Uruguay y Paraguay de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), María José Taveira; y el presidente del Ente de Turismo Visit Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan.