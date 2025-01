La disputa cultural que dejó el Desfile de las Mil Polleras

El pasado sábado 11 de enero se celebró una nueva edición del reconocido Desfile de las Mil Polleras donde, en el corazón de Las Tablas en la provincia de los Santos, miles de panameños rindieron homenaje al traje típico al igual que las personas que dedicaron su vida a enaltecerlo.

Entre la multitud se encontró la ministra de educación, Lucy Molinar, quien vistió una pollera zurcida calada y se dirigió a los medios. “Es un momento precioso para el país. Nos permite compartir, como panameños, esta hermosa cultura”, dijo.

Entre los ‘flashes’ de las cámaras que la apuntaban, uno de ellos retrató una fotografía de la panameña que se convirtió en motivo de burla y comentarios de desagrado. En su defensa saltó el comunicador social, Franklyn Robinson, quien publicó imágenes antiguas de mujeres afrodescendientes vistiendo trajes blancos que se asimilaban en cuanto a su corte y diseño a los de la pollera panameña.

“La pollera llegó a Panamá por mujeres negras esclavizadas y vengan como quieran”, aseveró. De ahí se inició entonces un nuevo debate: ¿cómo llegó la pollera al país y quién o quiénes fueron los responsables de traerla al istmo?

“Los afrodescendientes no trajeron la pollera, fueron los españoles”, comentó un usuario de Instagram. “El historiador Mario Molina, en su libro La tragedia del Color (...), presenta pruebas documentales de que la primera costurera de polleras de quien se tiene noticia en Panamá se llamó Juana Criolla, una negra esclava, costurera de 16 años.

En una conversación con La Estrella de Panamá, el filósofo, Luis Mendoza, afirmó que el debate no parte “de un tema de etnias o color de piel. La pollera puede vestirla quien desee sin importar de donde venga”.

Agregó que “Molinar es una persona pública que no está siendo bien vista por la ciudadanía. Es un ataque directo hacía ella por el descontento del pueblo”.

En cuanto a la procedencia de la pollera, Mendoza explicó que el traje típico tiene raíces españolas, sobre todo de la comunidad autónoma de Andalucía. “Los árabes utilizaban estos trajes”, aseguró.

“Cuando los colonizadores arribaron en Panamá, le colocaban esta vestimenta a quienes cuidaban de las peninsulares. Al ver lo llamativo de la indumentaria, se le fue agregando más piezas y adornos. También comenzó a ser vestida por diferentes personas sin importar la raza o etnia”, añadió.

El portal web de Panamá Vieja Escuela respalda dicha información. En cuanto al traje típico panameño, denominó sus inicios “en la España del siglo XVI-XVII, siendo la vestimenta oficial de la mujer española (sobre todo de regiones como Sevilla y Andalucía) de aquella época”.

“Con la colonización española, el vestido progresivamente pasó a formar parte de la población mestiza, negra e indígena de Panamá”, añadió.

Explicó que para el siglo XVIII era usual que la pollera elaborada fuese llevada por mujeres de la alta clase mientras que las del pueblo lucían el mismo traje, pero con una elaboración más sencilla. Cuando las españolas llegaron al istmo y hallaron a las indígenas con el torso descubierto, usaban las camisas del traje típico para cubrirlas.

“El actual traje nacional panameño es el resultado de la combinación de distintos vestidos españoles de antaño, adaptado al clima tropical de nuestro país, lo que lo ha llevado a experimentar todo tipo de modificaciones a través de los años en las principales regiones de Panamá”, escribió el portal de historia.

A pesar de lo que dicta la historia, Mendoza reiteró que los comentarios dirigidos a Molinar no sostienen más nada que “un espectáculo de burlas que no está dirigido al tema del color o raza y de quién lleva o no la pollera panameña”.

“El pueblo siente que la ministra no responde a las necesidades de los cambios estructurales que deben generarse en la educación panameña”, culminó.