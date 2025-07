La estabilidad entre la cocina y casa es el éxito para Pía León, mejor cocinera del mundo

“Por supuesto que los resultados son geniales, pero el éxito, si te lo digo de manera muy personal, es tener estabilidad y equilibrio en mi vida, porque los años pasados han sido intensos. Finalmente he podido lograr como una estabilidad entre el trabajo y mi casa”, apunta.

Viaje de ingredientes

El universo que capitanea la peruana es complejo, pues combina piezas de arte, investigación y ciencia, productores en diversos puntos del país, artesanos y cocineros de varias naciones.

“La parte más difícil de todo esto es poder mantener motivada a toda esta cantidad de gente, no es fácil. Y creo que empieza por uno, entonces es un reto diario, pero finalmente te da una satisfacción muy grande”, indica.

Expresa que “lo más importante” son las personas y cuidar del grupo humano que hace posible Kjolle, y admite que lo que más le gusta de su frenética rutina es entrar a la cocina y compartir y crear con el equipo.

“Es lo más lindo, es lo que yo como cocinera no quiero perder nunca, porque si no, creo que todo perdería un poco el sentido, no el seguir metiéndome en la cocina, seguir riéndome con ellos, compartiendo con ellos”, concluye León.