La feminidad se enlaza con lo erótico

Mendoza sostuvo que “si no tuviéramos la naturaleza, no tendríamos carnes y alimentos; todo esto lo provee la naturaleza y de allí que sea algo divino, por ello lo asociamos con un Dios o una fuerza suprema. Eso depende de cada uno”.

Sobre las obras

La artista Mayra Zamora detalla que su obra ‘Fertilidad’ aborda lo existencial, ya que “muestra la evolución de la fertilidad, tanto en la naturaleza, en los animales y el ser humano mostrado por una granada (fruto). Primero la fruta se ve verde y luego en maduración, abierta y en estado de putrefacción; es una alegoría a la fertilidad en el aspecto de la feminidad. La mujer embarazada siempre va a estar dentro de una especie de reloj de arena y tenemos una evocación de la matriz. También se ve el ancla, que representa la esperanza. El pájaro está animando porque no sabe si su pichón va a tener una vida larga o simplemente alguien lo va a matar. La mujer cuelga de un reloj de arena, no sabe si el ser que va a procrear va a tener una vida feliz y, por eso, se representa con los dados y el número 7”.

‘El sueño del otoño’ está representado por la naturaleza muerta, las hojas secas. Dentro hay una figura femenina de una mujer joven. Mientras que ‘Cosmo Gourmet’ representa a una pareja en un paisaje marino. La sombra de la pareja sale del auto y se integra al cielo y a la luna llena. El encuentro de dos culturas, por eso representa a la estrella de mar y con un caracol, porque son dos seres que se unen, detalla a este medio.

Para Mayra Zamora el erotismo no es algo malo, lo que se busca con ‘Elementos de arte erótico’ es darle una visión más poética al erotismo, a diferencia de lo que se hace en el regué y el reguetón: vulgarizar el erotismo. “Muchas veces son misóginos, ofenden a la mujer. Existe mucho arte universal que ha tratado por siglos el erotismo de una manera muy sutil sin llegar a la vulgaridad. En la muestra se verán diferentes conceptos”.

Por su parte, Spencer Charles presentó tres fotografías que muestran personas negras desnudas. “Me gusta trabajar con las curvas del cuerpo humano y el movimiento en sus fotografías. Es como si fueses un performance. Traté de representar el acto sexual como una danza. Me gusta trabajar con modelos, bailarinas para así poder trabajar mejor la forma del cuerpo humano”, dijo a ‘La Decana’.

La artista Briheda Haylock también ha presentado desnudos, pero con otra visión, ya que quiso mostrar las luchas de la mujer desde que nace, y esa presión de estar destinada a la maternidad por el hecho de ser mujer.

A Haylock le gusta trabajar el blanco y negro con toques de color, inspirada en los años 60, ya que piensa que realza su fotografía. El color negro se lo permite. “La belleza tiene un precio y, a veces, es un estigma para la vida de una mujer, porque te encaja dentro de un concepto y no se ve más allá”.

Quienes participan de la exhibición son los integrantes del Colectivo de Arte Erótico de Panamá, el cual está compuesto por expatriados estadounidenses y panameños. El grupo, un punto de encuentro cultural en Centroamérica, se dedica a despertar la expresión del arte erótico en Panamá. El colectivo colabora con Antonio Singh, curador de la exposición ‘Espacio Arte Chiriquí’ durante los últimos cuatro años, detalla una nota de prensa.

Los artistas que participan son: Enoc Rudas, Alexis Benalcázar, Jorge Ignacio Nazabal, de la colección David Weil, y Mayra Zamora, Briheda Haylock( Belice), Bruno MeTURA (Guadalupe), Khadoma Colomby (US), Kurt Nahur (Surinam), Ming Smith (US), Rundu (US), Scott Crystal (Panamá), Spencer Charles (US), Tim Ellerbe (US.) y Shula Divine (Panamá/US).