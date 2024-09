La gran fractura

Se está realizando la Asamblea General de la ONU, con la presencia de 100 jefes de Estado. No es una Asamblea normal. Transcurre en tiempos de altísima incertidumbre. El universo amenaza con fracturarse cada vez más.

Desigualdades en ascenso

Pobreza y hambre

Un reciente artículo en la prestigiosa revista médica The Lancet actualiza los estimados de inseguridad alimentaria. Concluye que, de los ocho mil millones de habitantes del planeta, cinco mil millones carecen de alguno de los 15 micronutrientes imprescindibles para la salud. Por ejemplo, mucho no tienen acceso a hierro, y ello significa anemia. Otros no lo tienen a zinc, y el déficit afecta sus sistemas neuronales. Asimismo, según la FAO, 830 millones tienen hambre, con altas tasas de mortalidad infantil y materna. El hambre tiene que ver con las grandes desigualdades y la pobreza extendida.